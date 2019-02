Piecas pazīmes, kas var liecināt par zarnu vēzi

Zarnu vēzis ir izplatīta onkoloģiskā slimība. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2017. gadā 640 cilvēkiem atklāts audzējs resnajā zarnā, bet 469 – taisnajā zarnā. Ļoti bieži slimību atklāj novēloti – trešajā vai pat ceturtajā stadijā. Šādās situācijās ar slimību cīnīties ir daudz grūtāk.

Jau rakstījām – statistikas dati liecina, ka ar zarnu vēzi visbiežāk slimo sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Personām šajā vecumā ir pieejams valsts apmaksāts vēža skrīnings. Uz šo pārbaudi netiek izsūtīti uzaicinājumi, tāpēc par to jāinteresējas pašiem. Par to var vaicāt savam ģimenes ārstam, papildu informācija pieejama arī Nacionālā veselības dienesta reģionālajās nodaļās. Vairāk par zarnu vēža skrīningu lasi šajā rakstā.

Tāpat paturi prātā, ka ir vērts pievērst uzmanību dažādām pazīmēm, piemēram, izmaiņām apetītē vai vēdera darbībā. Iedvesmojoties no "Very Well", piedāvājam iepazīties ar vairākām pazīmēm, kas varētu liecināt par zarnu vēzi. Paturi gan prātā, ka diagnozi uzstādīt var tikai speciālists. Ja tev ir aizdodamas, ka ar tavu veselību kaut kas nav lāgā, vēries pie ģimenes ārsta, lai izklāstītu savas sūdzības.