Pieci ieteikumi, kā mazināt vainas apziņu

Tas ir cilvēka dabā, justies vainīgam, kad šķiet, ka otram esam likuši justies slikti vai esam viņu apbēdinājuši. Piemēram, tu aizkavējies darbā, tāpēc uz satikšanos ar draudzeni ierodies ar 20 minūšu nokavēšanos, vai pamosties ar zobu sāpēm, tāpēc steidzami apmeklē zobārstu un neierodies darbā. Lai arī šādās situācijās mums vainas apziņu vajadzētu izjust tikai uz īsu mirkli, tomēr ne vienmēr iespējams no šīs sajūtas atbrīvoties, un tā mūs vajā ilgu laiku.

Iemācoties vainas apziņu atpazīt un pieņemt, mēs pēc iespējas ātrāk varam to pārvērst rīcībā, kas labos notikušo. Lai arī tas, iespējams, izklausās pavisam viegli, ne vienmēr mēs uzreiz saprotam, ka mūs pārņēmusi vainas apziņa, kā arī tā var būt tik spēcīga, ka šķiet – risinājuma situācijai nav. Lai šī nomācošā sajūta nekontrolētu tavu pašsajūtu un varbūt arī rīcību, iedvesmojoties no portāla ''Prevention'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā pārstāt justies vainīgai.

Nesteidz sevi vainot, ja tava rīcība bijusi pareiza vai nepieciešama



Tev nevajadzētu izjust vainas apziņu, ja esi rīkojusies pareizi, bet tava rīcība ir kādu padarījusi nomāktu, iespējams, sāpinājusi. Piemēram, tu sarīkoji savas dzimšanas dienas svinības, bet ierobežoto finanšu dēļ kādu draudzeni uz svinībām neielūdzi, par ko viņa ir sabēdājusies. Taču tev nevajadzētu par to justies vainīgai, jo tu viņu nevis neuzaicināji tīšuprāt, bet gan tāpēc, ka tev bija ierobežots viesu skaits. Tāpat, pamanot, ka tava draudzene ir aizskarta, nevis steidz stāstīt, cik ļoti vainīga jūties, bet gan izskaidro situāciju vai atklāj, ka jūties slikti par to, ka tā noticis.

Uzstādi mērķus



Ir grūti justies veiksmīgai, ja līdz šim neesi sev izvirzījusi konkrētus mērķus un kritērijus to sasniegšanai, jo tev nav, ar ko salīdzināt to, kāda tu biji, ar to, kāda tu esi tagad. Mērķus jebkurā dzīves jomā ne vienmēr ir viegli uzstādīt, vienalga, vai tie ir mērķi, kurus sasniegt nākamā mēneša laikā, vai mērķi, kuru sasniegšanai vajadzēs vairākus gadus. Ja tev patiesi nav ideju, ko vēlies sasniegt ilgtermiņā, bet lai tu nejustos slikta par to, ka sevī nespēj ieraudzīt jebkādu progresu, sāc ar mazumiņu. Piemēram, saplāno laiku tā, lai tu nedēļas laikā varētu veltīt četras stundas tikai sev. Nedēļas beigās skaties, vai tev tas ir izdevies, un sāc domāt par jauniem mērķiem, kurus sasniegt.

Vainas apziņu pārvērt pozitīvā rīcībā



Vainojot sevi pie notikušā, tas nepavisam nevērsīs visu par labu. Tā vietā, lai nodotos sevis vainošanai, šo nepatīkamo sajūtu pārvērt pozitīvā rīcībā. Piemēram, ja esi aizmirsusi savas labākās draudzenes dzimšanas dienu, taču tā vietā, lai jūs abas turpinātu par to justies slikti, izplāno jums abām kopīgu dienu, kas liks jums abām justies labi – dodieties uz kino, aizejiet uz SPA vai brauciet iepirkties.

Pirms nododies vainas apziņai, runā



Dažkārt lietas, kuru dēļ steidz sevi vainot, patiesībā nekā neietekmē otra labsajūtu. Iespējams, tu jūties vainīga, jo pēdējās divas nedēļas tev jāstrādā vairāk kā ierasts, un tev šķiet, ka tas apbēdina tavu partneri. Taču, pirms nodoties vainas apziņai, runā par to – jautā partnerim, vai viņam patiesi nepatīk tavas papildus darba stundas. Varbūt viņš nemaz nav pamanījis, ka par daudz strādā, jo vienmēr esi laikus mājās uz vakariņām, vai viņš ir atradis jaunu hobiju, kurš paņem tik pat daudz laika kā tavas virsstundas. Ja nerunāsi, neuzzināsi, kā ir patiesībā.

Padomā par to, ko šādā situācijā tu teiktu savām draudzenēm



Ļoti iespējams, tas, ko tu savās domās saki sev par savu rīcību, ir daudz nejaukāks kā tas, ko tu šādā situācijā teiktu savai tuvākajai draudzenei. Ja tevi sāk mākt vainas apziņa, nevis steidz apbērt sevi ar sliktiem vārdiem vai pieņēmumiem, bet gan iedomājies, ko tu teiktu savai draudzenei, ja viņa būtu rīkojusi kā tu. Tu noteikti censtos viņu pārliecināt, ka viņas rīcība uzreiz nenosaka to, kāda viņa ir, ka no kļūdām mēs tikai mācāmies, ka viņa darīja visu, kas bija viņas spēkos, u.tml. Nākamreiz, kad izjūti vainas apziņu, pamēģini to pašu ieskaidrot sev.