No 2020. gada Latvijā pieejama jauna vakcīna pret vienu no visvairāk izplatītajiem vīrusiem pasaulē – cilvēka papilomas vīrusu (CPV). Tā pasargā deviņu vīrusa tipu gadījumā, tādēļ ir maksimāli efektīva. Tiesa, tā kā CPV ir galvenais dzemdes vēža izraisītājs, Latvijā šo vakcīnu līdz šim uzskatīja par "sieviešu". Tomēr ārsti visā pasaulē uzstājīgi iesaka vakcinēties arī vīriešiem, jo šis vīruss var izraisīt dažādus onkoloģiskos veidojumus jebkura cilvēka organismā.

CPV vakcīna licenci saņēma 2006. gadā. Latvijā vakcinācijas kalendārā to iekļāva 2010. gada 1. septembrī, kopš tā laika visas meitenes, sasniegušas 12 gadu vecumu, līdz pilngadībai šo vakcīnu var saņemt bez maksas. Lēmums par potēšanos ir vecāku ziņā. 10 gadu laikā vakcinācija pret CPV vidēji aptvērusi 50%: 2017. gadā vakcīnu saņēma 44 procenti meiteņu, 2018. gadā – ap 48 procentiem, savukārt 2019. gada pirmajā pusgadā – 61,5 procenti. Statistika rāda, ka reģionos vakcinācijas aptvere ir plašāka nekā Rīgā.

Neraugoties uz to, ka pirms licences saņemšanas vakcīna ilgus gadus (10–15) tiek testēta, sākumā CPV vakcīna tika uzņemta ar rekordaugstu skepsi ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Daudzi baidījās, ka tā ir jauna un nepietiekami izpētīta.



To, balstoties uz savu pieredzi, apstiprina arī ginekoloģe Jana Žodžika: "Pacienti par šo vakcīnu visbiežāk uzdevuši divus jautājumus – vai tā ir droša un efektīva. Ar pārliecību varu teikt, ka šobrīd ir veikti daudzi plaši pētījumi un, analizējot to rezultātus, vadošās pasaules veselības aprūpes organizācijas atzinušas, ka vakcīna ir droša un efektīva."

Vai sāpīgāka nekā citas potes?

Gatavojoties sarunai ar mediķiem, "Delfi" uzklausīja arī divus stāstus par to, ka CPV vakcīna ir ļoti sāpīga. Kādai 12 gadus vecai meitenei vēl nedēļu pēc potēšanās stipri sāpējusi roka, savukārt kādai 29 gadus vecai sievietei tūlīt pēc vakcīnas saņemšanas kļuvis tik slikti, ka pēc tam viņa brīnījusies, kādēļ neviens neesot brīdinājis par to, kā arī nav aicinājis nākt pie ārsta kopā ar kādu pavadoni. Tomēr "Delfi" uzrunātie ārsti apgalvo, ka CPV vakcīna nekādi neatšķiras no citām potēm – ne sajūtu, ne blakņu ziņā.

Izplatītākā reakcija pēc CPV vakcīnas saņemšanas – vieglas, īslaicīgas sāpes potes vietā, apsārtums. Citas iespējamās reakcijas ir galvas sāpes, muskuļu sāpes, nogurums un viegli drebuļi.

"Jebkura injekcija ir sāpīga. Es pati esmu saņēmusi šo vakcīnu. Jā, sāp. Bet man šķiet, ja runājam par pusaudžiem, nereti viņu dzīves uztvere ir ļoti sakāpināta. Roka pēc vakcīnas var sāpēt apmēram trīs dienas. Var sāpēt galva, mākt nogurums. Taču tieši tāpat notiek arī pēc citām potēm. Ārstējot zobu, tas pēc tam nedaudz smeldz, bet jums taču nerodas jautājums, kādēļ tā. Vajag nedaudz paciesties, un sāpes pāries. Arī mana meita saņēma vakcīnu un samērā viegli to pārcieta. Jebkurā gadījumā visas sāpes pāriet. Galvenais – jāzina un jāsaprot, ka vakcīna nevar kaitēt jūsu veselībai," uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vakcinācijas centra vadītāja infektoloģe Dace Zavadska.