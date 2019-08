Psihoterapija: ko tas nozīmē un kad ir laiks apmeklēt ārstu

Ne visas izmaiņas, kas notiek organismā, var noteikt ar modernām izmeklēšanas metodēm. Ne vienmēr ar zālēm un medicīnisku iejaukšanos var labot situāciju. Ir daudz simptomu, kas saistīti ar garīgo veselību, piemēram, stress, nomāktība, depresija, bailes. Lai cīnītos ar šiem simptomiem, nepieciešams izzināt savu ķermeni, savu iekšējo pasauli un rast cēloni, lai novērstu sekas.

Psihoterapija jeb sarunu terapija ir dvēseles problēmu ārstēšana. Tas ir mācīšanās process, kas palīdz izmainīt cilvēka domāšanu, uztveri, sajūtas un uzvedību, un, pateicoties tam, cilvēks spēj veselīgi tikt galā ar psiholoģiskajām traumām, satricinājumiem, emocionālajiem pārdzīvojumiem vai sāpēm, ikdienas problēmām. Terapija palīdz tikt galā ar specifiskiem garīgajiem traucējumiem, piemēram, depresiju vai trauksmi. Tiek izmantoti dažādi psihoterapijas veidi, jo katram gadījumam un problēmai ir savs ārstēšanas paņēmiens. Psihoterapeita apmeklējumus var kombinēt ar zālēm un citām terapijām, skaidrots portālā “Psychiatry”.

Terapija var notikt gan individuāli, gan pārī, gan grupā. Sarunas var palīdzēt gan pieaugušajiem, gan bērniem. Vizītes parasti rīko reizi nedēļā, un tās ir apmēram 30 līdz 50 minūtes garas. Gan pacientam, gan terapeitam ir aktīvi jāiesaistās sarunā. Nepieciešams sajust uzticību, lai efektīvi sadarbotos un gūtu labumu no psihoterapijas.

Cilvēki baidās doties vizītē pie speciālista, jo raizējas par to, kā psihoterapeits viņus uztvers, vai viņu sūdzības ir pietiekams pamats vizītei, vai ārsts varēs palīdzēt, vai nesūtīs prom pie kāda cita speciālista. Daļa cilvēku kautrējas runāt par saviem simptomiem, tomēr atnākot parasti jūtas atviegloti, uzzinot, ka to dēļ cieš daudzi un no tiem ir iespējams atbrīvoties. Ir daudzi, kuriem kāda problēma ir, bet ar to vēl var sadzīvot, it kā gribētu atbrīvoties, bet “kurpe pārāk nespiež”, tālab visu atstāj, kā ir. Varbūt vēl nav īstais laiks.