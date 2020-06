Rokas kā bluķi un pirksti kā sardelītes. Iemesli, kāpēc rodas tūkums

Klāt vasara ar tai piederošo augsto temperatūras līmeni, vēlmi pavadīt garas jo garas stundas ārpasaulē un, ko tur liegties, arī pastiprinātu daudzumu izklaižu. Tāpēc laiks atklāt pasaulei arī vairāk savas ādas (protams, neaizmirstot par aizsarglīdzekļiem), atrādīt to, ko aukstajā laikā slēpa drēbju kārtas. Arī savas rociņas. Bet, ko darīt, ja tās izskatās kā uzpūsts gumijas cimds?

Visticamāk, katra sieviete kaut reizi ir saskārusies ar pirkstu pietūkumu. Varbūt tev ir artrīta sāpes, un iekaisums locītavās liek pirkstiem uzbriest un līdzināties mazām desiņām. Vai varbūt ikdienā izvēlies īpaši daudz sāļu ēdienu, un kāzu gredzens sāk spiest un ir iestrēdzis...

Vai ir nepieciešams uztraukties? Visticamāk nē. Pirksti uzbriest daudzu iemeslu dēļ, un daudzi no tiem ir nekaitīgi. Bet dažreiz tūska, medicīniski pazīstama kā daktilīts, norāda uz nopietnākām veselības problēmām. Tālāk rakstā, iedvesmojoties no portāla "Prevention", apkopoti daži no bieži sastopamajiem pietūkušu pirkstu cēloņiem, kā arī gadījumi, kad vajadzētu vērsties pie ārsta.

Ārā ir tiešām karsts



Karstums izraisa asinsvadu paplašināšanos, kas ļauj lielākam daudzumam siltuma izplūst caur ādu, lai tu varētu saglabāt vēsumu, skaidro Tamija Olsena Utseta, MD, MPH, Čikāgas Universitātes Reimatoloģijas nodaļas asociētā profesore. Asinsvadiem stiepjoties, daļa to šķidruma var noplūst mīkstajos audos un izraisīt pietūkumu.

Dr. Utseta norāda, ka šāda veida pietūkumam ir tendence izzust, kad izmanto rokas un turpina regulāras aktivitātes. Bet, ja pamani pietūkumu tikai rokās un to pirkstos (un nevis kājās), ko papildina sāpes vai vāja saķere, tā varētu būt pazīme, ka tas nav tikai karstums, un tev jākonsultējas ar ārstu.

Foto: Shutterstock

Uzturā uzņem pārāk daudz sāls



Tavu pietūkušo pirkstu cēlonis varētu būt sātīgi pagatavota vista, daudz čipšu vai jebkas cepts. Ķermenim patīk uzturēt pastāvīgu sāls un ūdens līdzsvaru, tāpēc, uzņemot palielinātu nātrija daudzumu, tas tiek kompensēts, organismā saglabājot vairāk ūdens, rezultātā izraisot pietūkumu, norāda Utseta.

Parasti viegls pietūkums, ko rada sāļš ēdiens, pats par sevi izzūd vienas dienas laikā, bet šis process var arī ieilgt atkarībā no tā, cik daudz papildu sāls ir tavā organismā. Ja tu samazini sāls daudzumu un pietūkums nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

Tas var būt osteoartrīts vai reimatoīdais artrīts



Ja palielinātas kaulu pirkstu locītavas (teiksim, tu nevari gredzenu dabūt pāri pirksta kauliņam), vainojams varētu būt osteoartrīts, īpaši, ja pirkstu pietūkšana parādās no rīta. Šo ar vecumu saistīto artrīta formu izraisa mīksto audu nodilšana locītavu galā. "Osteoartrītu bieži, bet ne vienmēr, pavada sāpes un stīvums," norāda Utseta.

Reimatoīdais artrīts (RA), autoimūna slimība, kas uzbrūk locītavu gļotādai, arī var izraisīt pietūkumu. Atšķirībā no osteoartrīta, RA nav saistīts ar vecumu un var rasties ikvienam jebkurā vecumā. Pietūkums cilvēkiem ar RA bieži vērojams plaukstās un pirkstu locītavās. "RA var izraisīt locītavu pietūkumu, kā arī izraisīt iekaisumu starp locītavām," saka Neha Vjasa, MD, Klīvlendas Klīnikas ārste Ģimenes medicīnas nodaļā.

Foto: Shutterstock

Vainojama infekcija vai ievainojums



Infekcijas pirkstos izraisa to (īpaši ap galiņu, spilventiņu vai nagu) piepildīšanās ar strutām. Infekcijas var veidoties dažādos veidos, bet trauku mazgāšana bez cimdiem, manikīrs, ieauguši nagi, nekopti ienadži un košana nagos var pārnest baktērijas uz pirkstiem un izraisīt pietūkumu, apsārtumu un pulsējošas sāpes. Nelielas traumas un ievainojumi, piemēram, griezumi, durtas brūces un skabargas, var izraisīt līdzīgas sekas.

Ja infekcijas iespējamo perēkli pamana savlaicīgi, tad to var ārstēt ar siltu ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu un antibiotiku ziedi, bet, ja sāpes ir nopietnākas, rodas grūtības ar pirksta lietošanu vai pamani strutainus izdalījumus, pēc iespējas ātrāk sazinies ar ārstu, kurš var izvadīt lieko šķidrumu un nepieciešamības gadījumā izrakstīt perorālās antibiotikas.

Grūtā treniņa vai medikamentu blakusparādība



Sportisku aktivitāšu laikā pirksti un rokas var uzbriest, jo ķermeņa asinsvadi reaģē uz paaugstinātu enerģijas patēriņu muskuļos. "Runājot par vingrinājumiem, ķermenis rada siltumu. Asinsvadu sistēma ļauj lielākam daudzumam šķidruma izdalīties mūsu pirkstos, rokās un kāju pirkstos. Tas ir veids, kā ķermenis atdziest, "saka Dr. Vjasa.

Atsevišķi medikamenti arī var izraisīt pietūkumu pirkstos un rokās. Dr. Vjasa pauž, ka zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, bezrecepšu pretsāpju zāles, medikamenti cukura diabētam, steroīdi un pretapaugļošanās tabletes var izraisīt tūsku kā vispārēju blakusparādību.

Foto: Publicitātes attēls

Var būt darīšana ar karpālā kanāla sindromu



Kad nervs, kas iet no apakšdelma līdz plaukstai, tiek saspiests vai iespiests plaukstas locītavā, attīstās karpālā kanāla sindroms jeb sastrādāto roku sindroms. Kā skaidro Dr. Utseta, šī kaite sievietēm attīstās trīs reizes biežāk nekā vīriešiem.

Kaut arī parasti ir dažādi cēloņi, atkārtota plaukstas locītavas trauma vai ievainojums, darba stress, nepietiekami aktīvs vairogdziedzeris un reimatoīdais artrīts – tie visi var būt karpālā kanāla sindroma izraisītāji. Karpālā kanāla sindroms var izraisīt pietūkumu pirkstos, un to parasti pavada sāpes, dedzināšana, tirpšana vai nejutīgums plaukstās vai rokās – simptomi, kas visbiežāk attīstās lēnām, laika gaitā.

Grūtniecības iejaukšanās organisma darbībā



Zināms pietūkums ir raksturīgs topošajām māmiņām. Bet pietūkums rokās un sejā – it īpaši, ja īkšķi iespiežot ādā, paliek manāms iespiedums – var būt sarkanais karodziņš preeklampsijai – komplikācijai, kurai raksturīgs augsts asinsspiediens.

Ja preeklampsiju neārstē, tā var izraisīt orgānu bojājumus, ieskaitot aknu un nieru. Dr. Vjasa norāda, ka papildu pietūkumam preeklampsijas pazīmes ir neskaidra redze, augsts olbaltumvielu daudzums urīnā, galvassāpes, slikta dūša un vemšana. Preeklampsijas risks ir visaugstākais grūtniecēm, kas vecākas par 40 gadiem, vai tām, kurām ir pirmais bērns. Tas ir izplatīts arī sievietēm, kas iznēsā dvīņus vai trīnīšus, un tām, kuras ir aptaukojušās.

Foto: Shutterstock

Tev var būt Reinauda slimība



Rainauda slimība ir reta slimība, kurai raksturīga artēriju sašaurināšanās, kas ierobežo asinsriti. Cēloņi nav pilnībā izprotami, taču izraisītāji var būt auksta temperatūra, stress, roku traumas, audu bojājumi un pat noteiktas zāles (piemēram, medikamenti pret paaugstinātu asinsspiedienu vai migrēnu). "Šī slimība lielākoties sastopama sievietēm," teic Utseta.

Pietūkums kopā ar nejutīgumu, tirpšanu, sāpēm vai ādas krāsas izmaiņām visbiežāk rodas roku un kāju pirkstos, kad cirkulācija atgriežas (kad sasildies vai stress izkliedējas). Kad slimība "uzbrūk", pirksti vispirms var kļūt izteikti bāli, bet var tikt ietekmētas arī citas ķermeņa daļas, piemēram, deguns, lūpas vai ausis.

Var uzglūnēt nieru problēmas



Ja tavas nieres neizvada lieko šķidrumu, ķermenis to saglabās, savukārt, tas var izraisīt roku pietūkšanu. Tūska var skart jebkuru ķermeņa daļu, bet pietūkums galvenokārt rodas rokās, pēdās, kājās un potītēs. "Kad nieres nefiltrē to, kam būtu jātiek izvadītam, šķidrumi paliek ķermenī," skaidro Dr. Vjasa. "Nieres arī palīdz regulēt elektrolītus mūsu ķermenī, tāpēc jebkura veida nieru slimības vai nieru problēmas var ietekmēt šo procesu. Šādas nieru problēmas var izraisīt, piemēram, hipertensija un cukura diabēts," viņa piebilst.

Foto: Shutterstock

Tas varētu būt limfātiskās sistēmas noprostojums



Limfedēma ir reta ekstremitāšu pietūkuma slimība, kas rodas, ja limfas šķidrums (kas izvada sliktās vielas, baktērijas un vīrusus no ķermeņa) netiek pietiekami izvadīts. Roku un kāju pirksti var uzbriest, un parasti tiem līdzi uzbriest arī pašas rokas un kājas. Arī āda var likties saspringtāka vai biezāka nekā parasti, teikts Amerikas Nacionālā vēža institūta ziņojumā. Limfedēma tiek saistīta ar ķirurģiskām operācijām vai krūts vēža ārstēšanu ar staru palīdzību. Retos gadījumos limfedēmu var izraisīt arī patoloģisks izaugums limfmezgla vai asinsvada tuvumā, kas var izraisīt šķidruma aizsprostojumu.