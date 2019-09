Muguras lejas daļas sāpes ir ļoti izplatīts simptoms visā pasaulē. Ar to saskaras cilvēki visās vecuma grupās – no bērniem līdz sirmgalvjiem. Tomēr, par spīti plaši pieņemtajiem uzskatiem, ka muguras sāpes izraisa kāds konkrēts iemesls, nospiedošam vairākumam cilvēku ar muguras sāpēm nav iespējams to noteikt. Un šādā gadījumā medicīnā to sauc par "nespecifiskām muguras jostas daļas sāpēm".

Kādas ir "nespecifiskas" sāpēs un kādi ir izplatītākie mīti, kas saistīti ar muguras sāpēm, vaicājām fizioterapeitei Ancei Veismanei.

"Tikai mazai daļai muguras sāpju pacientu var atklāt tiešu sāpju avotu – tie varētu būtu lūzumi, ļaundabīgi audzēji, mugurkaula infekcijas," skaidro Veismane. "Bet ap 90 procentiem gadījumu, lai arī kā mēs gribētu uzzināt, kas tieši izraisa sāpēs, šo iemeslu nav iespējams noteikt. Ir pierādīts, ka izmeklējumos atrastā diska trūce nav skaidrs sāpju avots, kā arī "nepareiza" sēdēšana, visdrīzāk, nav iemesls sāpēm krustos vairāku mēnešu vai gadu garumā. Cilvēki ar fiziski prasīgu darbu, lieko svaru, garīgās veselības traucējumiem – šeit runājam gan par depresiju, gan trauksmi, gan paaugstinātu stresa līmeni ikdienā –, kā arī smēķētāji ir pakļauti lielākam riskam izjust muguras sāpes, taču, skatoties uz augtajiem statistikas rādītājiem, liekas, ka pasargāts nav neviens."

Veismane stāsta, ka nespecifiskās muguras jostas daļas sāpes, iespējams, varētu saukt citādi, piemēram, par multifaktoriālām, jo sāpes radušās vairāku cēloņu sakritības rezultātā – individuāli katram cilvēkam. "Mums visiem ļoti gribētos zināt, kas tieši izraisa muguras sāpes, kas tieši ir jādara un kādā secībā, lai no tām izvairītos vai izārstētos, tomēr sapratne par to, ka sāpēm iemesli var būt daudzi un dažādi, individuāli katram cilvēkam, iespējams, nesaistīti ar izmaiņām mugurkaulā, būtu vērtīgs sākums cīņai ar šo problēmu."

Fizioterapeite uzskata, ka, visdrīzāk, tieši vēlme uzminēt un noteikt specifisko cēloni, kas izraisījis vienu no pasaulē izplatītākajām veselības problēmām, arī radījusi daudz un dažādus mītus par to, kas izraisa muguras sāpes, un vēl tikpat daudz mītu ir par to, kā ar šo problēmu cīnīties. Turpinājumā lasi fizioterapeites uz pierādījumiem balstītu izklāstu par četriem populāriem muguras sāpju mītiem.