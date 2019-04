Sapelnīšu daudz naudas – būšu laimīgs: kā tiekšanās uz panākumiem ietekmē dzīvi

Cilvēki nereti uzskata – lai viņi būtu laimīgi, sākumā jāsasniedz prātā nospraustie mērķi, kas šādu sajūtu sniedz, piemēram, jāiegūst konkrēts grāds universitātē, jānopērk jauna mašīna, jāapprecas, jānotievē, jāapceļo pasaule un tamlīdzīgi. Taču, vai šādi sapņi, gaidas un tiekšanās uz tiem patiešām var atnest laimi?

Par to, kāpēc daudzi cilvēki uzskata – panākumi konkrētā jomā atnesīs laimi un kā iemācīties būt laimīgam, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski skaidrojām podkāsta "Laimes laboratorija" otrajā epizodē. Visu podkāstu klausies šeit.

Veselovskis norāda, ka ļoti bieži cilvēkiem pēc nosprausto panākumu gūšanas nākas atskārst, ka laimi tie tomēr nesniedz. Viņš to dēvē par "viltus ideju", kas paredz – sasniedzot panākumu, būs iespējams izjust laimi. "Tādā veidā cilvēks sevi piemāna un aizved prom no laimes." Ja cilvēks vairākus gadus nemitīgi strādā, lai iegūtu noteiktu algas līmeni, paaugstinājumu un šķietami varētu piepildīt visus sapņus, viņš nedzīvo te un tagad, nemācās te un tagad justies labi, skaidro psihoterapeits.

Kāpēc tad sapņu piepildījums beigu galā laimi nespēj dot? Iespējams, problēma meklējama tajā, ka tiek liktas pārāk lielas cerību uz vienu, izdomātu lietu, taču tās nespēj noņemt visas pārējās problēmas, piemēram, "Kad es kļūšu slaidāka un varēšu vilkt konkrētu apģērbu, es visiem patikšu, mana dzīve pilnībā mainīsies un būšu laimīga." Veselovskis uzsver – ir ļoti svarīgi gan justies laimīgam, gan arī gūt panākumus, taču tie ir dažādi virzieni, un jāizvairās no iepriekš minētās "viltus idejas" klātesamības.

Viņš arī norāda, ka svarīgi veidot savu, nevis sabiedrības panākumu skalu, lai rezultātā netiektos uz lietām, kas dod statusu, bet nesniedz laimi. Svarīgākais, ko no šīs tēmas vajadzētu mācīties, ir neuzķerties uz ārējiem panākumiem, kas sabiedrībā dominē, teic Veselovskis. "Paņemsi ātro kredītu, būsi laimīgs. Notievēsi, būsi laimīga. Pelnīsi summu "X", būsi laimīgs. Tas ir ārējais panākums, kas pat nav iekšējais panākums un pavisam nav laime."

Psihoterapeits atklāj – lai būtu laimīgs, viņš pats ir izveidojis 50, 60 punktu sarakstu, ar kura dažiem punktiem ir gatavs padalīties. "Piemēram, katru dienu redzēt kaut ko skaistu un par to mācīties priecāties. Nedomāt negatīvas domas. Būt pateicīgam."

Kā minēts iepriekš, ir jāmācās sevi pieņemt un neklausīties citos, taču reizēm cilvēki paši sev mēģina iestāstīt, ka viņiem viss dzīvē ir labi, lai gan, objektīvi skatoties, tas tā nav. Tiecoties uz saviem panākumiem, viņi aiziet citā galējībā, kas arī viņus dara nelaimīgus. "Šī lieta ir toksiskāka, piemēram, par depresiju, jo depresijā vēl cilvēks saprot, ka ir slikti." Cilvēks ieiet šajā "man viss ir kārtībā" lomā un atkal sevi piemāna. Šādu situāciju Veselovskis attiecina arī uz romantiskām attiecībām. "Es, kā speciālists, zinu, - ja nestrīdas, ir lielāka varbūtība, ka vienā dienā attiecības sabruks." Viņš norāda, ka šķiršanās var nākt pēkšņi, kā liels pārsteigums, taču beigu galā izrādās, ka sieviete un vīrietis gadu desmitiem mānījuši gan sevi, gan citus.

Pievēršoties sociālo tīklu tēmai, vai ar tur publicēto informāciju cilvēki ir spējīgi raisīt un "sēt" ideju par viltus panākumiem un apsolījumiem uz laimi, Veselovskis uzsver, ka gan šajā, gan arī citās jomās ārēji daudz kas izskatās ļoti labi. "Cik tie cilvēki, kas raksta, tiešām jūtas labi, piepildīti, apmierināti, mēs neko nezinām. Visiem būtu jāmācās būt piesardzīgiem un pieslēgt kritisko domāšanu. Iespējams, negatīvais vienkārši nav pieminēts."

Tāpat mūsdienās pavisam vienkārši kļuvis uzlabot fotogrāfijas un jau pamatā tās uzņemt tādas, lai cilvēks izskatītos labāk nekā dzīvē. "Ja cilvēks uz super smuko bildīti skatās 10, 100, 1000 reizes un ar to apreibinās, tā rada atkarību. Viens no punktiem uz laimi ir mazināt atkarības. Es paskatos, ir forši, bet šobrīd, piemēram, pastaigājos un priecājos par Daugavu, sauli, cilvēkiem, izjūtu kustību prieku. Nefokusējos uz super bildīti," teic Veselovskis. Viņš piebilst – īstajai laimei ir svarīgi pieņemt realitāti, kuru nekad nesasniegsim, piemēram, kļūstam fiziski vecāki un parādās krunciņas. Pieņemt to ir daudz veselīgāk, bet tas arī ir liels darbs.

Visu podkāstu iespējams noklausīties šeit, bet vairāk par psihoterapeitu Andri Veselovski vari uzzināt šeit. Tur tu atradīsi arī noderīgus ieteikumus un skaidrojumus dažādām dzīves situācijām.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.