Saplaisājuši papēži – kā tos sadziedēt pašu spēkiem?

Vasarā, kad kājās aujam sandales, mūsu pēdu veselība ir redzama it visiem. Ir vērts ne tikai apmeklēt pedikīra procedūru, lai iegūtu sakoptus un skaistus kāju nagus, bet parūpēties arī par papēžu labsajūtu, kuri, ikdienas gaitās ejot, iztur apavu un staigāšanas radīto spiedienu.

Izplatīta problēma



Raupji un saplaisājuši papēži ir ļoti izplatīta pēdu problēma, jo papēži patstāvīgi iztur apavu un staigāšanas radīto spiedienu. It īpaši spiedienu papēžos izjūtam, ja ikdienā tiek valkātas augstpapēžu kurpes, portālam "Reader's Digest" stāsta podoloģe Emīlija Splichal. Pie vainas var būt arī vecums – āda kļūst plānāka un mazāk elastīga. Mitruma trūkuma dēļ āda kļūst sausa un sāk plaisāt un lobīties, kas savukārt var radīt brūces un infekcijas risku, ja vien plaisāšanas process netiek ārstēts jau pašā sākumā.

Tīras un mitrinātas pēdas



Regulāri pievēršot uzmanību tam, vai pēdu āda ir pietiekami mitra un tīra, iespējams izvairīties no saplaisāju papēžu problēmas. "Pēdu kopšanai izmanto neputojošu, mitrinošu pieniņu, losjonu vai krēmu, kas kāju ādu palīdzēs uzturēt mitru arī pēc došanās dušā un vannā," skaidro dermatoloģe Šīla Solomona portālam "NBC News". Cīņā pret raupjiem un saplaisājušiem papēžiem talkā vari ņemt produktus, kuru sastāvā atrodams petrolātums, glicerīns, šī sviests, E vitamīns vai jojobas eļļa – šie produkti efektīvi mitrina ādu un ir īpaši piemēroti sausas ādas kopšanai. Dermatoloģe iesaka lietot arī produktu, kas atrodams teju katrā mājā – medu. "Medum piemīt pretmikrobu un antibakteriālām īpašības, turklāt tas lieliski attīra un dziedē brūces," viņa stāsta. Ja vēlies, vari palutināt kājas ar medus masku, medu sajaucot ar pilienu mandeļu eļļas un pēc tam masu ieberzējot papēžos.

Atbrīvojies no nedzīvās ādas



Lai novērstu plaisu veidošanos papēžos, ir jāatbrīvojas no nedzīvās un atmirušās ādas. Dermatologi profilaksei iesaka izmantot mitrinošu emulsiju sausai ādai, kuras sastāvā atrodama urīnviela, kā arī salicilskābi. Izmantojot šos divus produktus regulāri, risks par plaisu rašanos samazinās. Tāpat vari izmantot pēdu vīli pēc dušas vai vannošanās, lai noņemtu atmirušo ādu. Noteikti jāņem vērā, ka pēdu vīlei ir jābūt drošai - lai ar tās palīdzību tiktu noņemta vecā, atmirusī āda un tās vietā būtu neskarta, vesela āda. Pārāk asas vīles izmantošana var radīt iegriezumus un skrambas, radot infekcijas risku. Podoloģe Žaklīna Sutera norāda, ka izmantot pēdu vīli var vienu līdz divas reizes nedēļā, veicot kustības tikai vienā virzienā, nevis virzot vīli uz priekšu un pēc tam atpakaļ, kas tikai vel vairāk sašķeļ ādu. Atceries, ka instrumentus, kurus lieto savu kāju aprūpēšanai, nav ieteicams lietot citiem ģimenes locekļiem. Tāpat lietošanas atceries vīli kārtīgi notīrīt un ik pēc diviem trim mēnešiem – nomainīt pret jaunu.

Apsaitē dziļākās plaisas



Kad plaisas kļuvušas tik dziļas, ka pat sākušas asinot, sāpes var būt neiedomājamas. Efektīvs veids, kā sadziedēt un brūces uzturēt tīras, ir tās apsaitēt, izmantojot mitros pārsējus. Turklāt mitro pārsēju izmantošana mazinās arī sāpes.

Valkā dabīga materiāla zeķes



Valkājot botes vai zābakus, izvēlies zeķes, kas radītas no dabīgajiem materiāliem, piemēram, kokvilnas vai vilnas, nevis zeķes no sintētiskajiem materiāliem. Mitrā un tumšā vide, kas valda mūsu apavos, var radīt arī citas pēdu problēmas, piemēram, sēnīšu infekciju, kas nereti vizuāli līdzinās sausai ādai. Dabīgie materiāli – kokvilna un vilna – ir absorbējoši, tātad viss liekais mitrums tiks uzsūkts zeķē, turklāt pēc šādu zeķu valkāšanas novērojama arī mazāka pēdu smaka. Dermatologs Samērs Džabērs saviem pacientiem cīņā pret saplaisājušiem papēžiem iesaka lietot vazelīnu, to uzklājot uz papēžiem tieši pirms došanās gulēt un pēc tam uzvelkot baltas kokvilnas zeķes, lai visas nakts garumā pēda tiktu mitrināta.