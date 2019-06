Saules aizsargkrēma lietošanas kļūdas, kas kaitē tavai ādai

Tikai retais nav dzirdējis neskaitāmos ārstu brīdinājumus par to, ka, uzturoties saulē, ir jālieto aizsargkrēms. Tiesa, tas ne vienmēr palīdz izvairīties no ādas vēža riska palielināšanās. Netrūkst cilvēku, kam speciālistu brīdinājumi nav tik būtiski kā vēlme iegūt tumšu iedegumu. Tāpat arī netrūkst tādu, kas vēlas sevi pasargāt, bet saules aizsargkrēmu lieto nepareizi.

Iedvesmojoties no "Everyday Health", piedāvājam iepazīties ar septiņām saules aizsargkrēma lietošanas kļūdām, kas var kaitēt tavai ādai.

Aizsargkrēma uzklāšana pludmalē

Saules aizsargkrēms ir jāuzklāj 20-30 minūtes pirms došanās saulē, nevis tieši pirms sauļošanās. Šo kļūdu pieļauj ļoti, ļoti daudzi. Ja vēlies, lai aizsargkrēms iesūcas ādā un sāk iedarboties, nonākot pludmalē, uzklāj to jau pirms iziešanas no mājām.

Pārāk maz aizsargkrēma

Lielākā daļa cilvēku lieto pārāk maz aizsargkrēma. Pirms došanās saulē, uzklāj vismaz 20-30 gramus aizsargkrēma uz ķermeņa un monētas izmēra krēma pikuci uz sejas. Ja krēmu uzklāsi nepietiekamā daudzumā, arī aizsardzība būs nepietiekama.

Svarīgu zonu izlaišana

Dodoties saulē, ir ļoti būtiski krēmu uzklāt uz visām ķermeņa daļām, kas tiks pakļautas ultravioletajam starojumam. Acu plakstiņi, ausis un lūpas ir tikai dažas no zonām, kas bieži tiek aizmirstas. Atceries, ka vasarā nevajadzētu lietot lūpu spīdumu, ja tam nav saules aizsargfiltra.

Aizsargkrēms tiek uzklāts tikai vienu reizi

Atceries, ka tad, ja uzklāj aizsargkrēmu no rīta, tava āda nebūs aizsargāta visas dienas garumā. Tas ir jāuzklāj atkārtoti, īpaši, ja laiku pavadi peldoties un krēms nav ūdensnoturīgs. Parasti saules aizsargkrēms atkārtoti ir jāuzklāj ik pēc divām stundām. Lietojot krēmu, izlasi tā lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, vai tas ir ūdensnoturīgs un cik bieži tas jāuzklāj atkārtoti.

Nevienmērīgi uzklāts aizsargkrēms

Ja aizsargkrēms nebūs vienmērīgi un rūpīgi uzklāts, arī aizsardzība nebūs pietiekama. Klājot krēmu, pārliecinies, ka nosedz visu ķermeni. Atceries, ka tad arī iedegums var nebūt vienmērīgs. Ja uzklāšana tev sagādā grūtības, izmēģini izsmidzināmo aizsarglīdzekli.

Mākoņainā laikā tu aizmirsti par aizsardzību

Pat tad, ja laiks ir apmācies, 80 procenti ultravioletā starojuma nokļūst līdz zemei. Tāpēc arī dienās, kad debesis nav koši zilas, ir jālieto saules aizsargkrēms.

Veca aizsargkrēma lietošana

Jau gadiem izmanto vienu un to pašu saules aizsargkrēma pudeli? Tas var nozīmēt ne tikai to, ka ikdienā to lieto nepietiekamā daudzumā, bet arī to, ka krēms ir kļuvis vecs. Pirms lietošanas pārliecinies, ka saules aizsargkrēma derīguma termiņš nav beidzies un neizmanto vecu aizsargkrēmu. Tas nespēs sniegt tev nepieciešamo aizsardzību.