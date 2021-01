Seši faktori, kas var izsmelt tavas enerģijas rezerves

Nereti jau dienas pirmajā pusē parādās spēcīgs nogurums, un šķietami nekam vairs nepietiek enerģijas. Kā izrādās, enerģijas līmeni var samazināt ne tikai acīmredzami faktori, piemēram, miega trūkums vai saspringta darba diena, bet arī vairāki citi ikdienišķi ieradumi un vide. Kas tie ir? Lai to noskaidrotu, lasi tālāk.

Nekārtīgs darba galds

Papīru un dažādu citu priekšmetu kaudzes uz rakstāmgalda vai jebkur citur tavās mājās var veicināt smadzeņu pārslodzi, skaidrots portālā ''The Healthy''. 2011. gadā žurnālā ''The Journal of Neuroscience'' publicētā pētījuma ietvaros Prinstonas universitātes Neirozinātņu institūta pētnieki lūdza brīvprātīgos koncentrēties uz vienu objektu, bet pēc kāda laika pētījuma dalībnieku acu priekšā novietoja vēl citu objektu. Kad parādījās otrs objekts, pētnieki pamanīja – dalībnieku smadzeņu skenēšanas attēlā parādījās ļoti neskaidra šī priekšmeta versija. Kāds ir viņu secinājums? Jo lielāka nekārtība tavā dzīvē vai darba telpā, jo grūtāk tavām smadzenēm koncentrēties, liekot tām ātrāk nogurt.

Enerģijas dzērienu patēriņš

Daudzi nereti paļaujas uz enerģijas dzērieniem, sagaidot, ka tie palielinās enerģijas līmeni. Medicīnas zinātņu doktors un grāmatas ''The Fatigue and Fibromyalgia Solution'' autors Džeikobs Teitelbaums par to saka: ''Esiet piesardzīgi ar enerģijas dzērienu, arī limonāžu un augļu sulu lietošanu, jo tie satur daudz cukura. Lai gan enerģijas dzērieni nodrošina ātru enerģijas pieplūdumu, tie nedaudz vēlāk atņem enerģiju dubultā, izraisot cukura līmeņa asinīs pazemināšanos.''

Nepareiza stāja

Stājai var būt tieša ietekme uz tavu izturību, kā arī pašsajūtu. 2016. gadā žurnālā ''Biofeedback'' publicēts pētījums parāda ne tikai to, kā stājas izmaiņas var ietekmēt domas, emocijas un enerģijas līmeni, bet arī to, ka var būt arī pretēji – enerģijas līmenis, emocijas un domas ietekmē stāju. ''Stāja izraisa izmaiņas veģetatīvajā nervu sistēmā, kas kontrolē ķermeņa funkcijas, kas netiek izpildītas apzināti, piemēram, elpošana, sirdsdarbība un gremošana. Tās savukārt var ietekmēt reakcijas laiku, uzmanību, darba ātrumu, arī kognitīvo darbību,'' paskaidro Džona Hopkinsa Sabiedrības veselības skolas Veselības pakalpojumu un rezultātu izpētes centra direktors Alberts Vu.

Pat nelielas slāpes var izmainīt tavu enerģijas līmeni un emocijas. Saskaņā ar 2015. gadā žurnālā ''Nutrition Review'' publicētu pētījumu pārskatu, kad dehidratācijas rezultātā ķermeņa masa samazinās par vairāk nekā diviem procentiem, tiek ietekmēts garastāvoklis, nogurums ir lielāks, un modrība samazinās. ''Nopietnas atūdeņošanās gadījumā smadzenēs ir samazināta asins plūsma,'' paskaidro Vu. ''Nogurums un garastāvokļa svārstības var brīdināt, ka pastāv problēma.''

Vitamīnu un minerālvielu deficīts

''Enerģiju ražojošu vitamīnu un minerālvielu deficīts, it īpaši B grupas vitamīnu un magnija, ir viens no galvenajiem enerģijas trūkuma cēloņiem,'' norāda Teitelbaums. 2018. gadā ''PLoS One'' publicēts pētījums liecina – pieaugušajiem ar paaugstinātu stresa līmeni, kuri lietoja B6 vitamīna un magnija kombināciju, stress samazinājās par 24 procentiem vairāk nekā tiem, kuri lietoja tikai magniju.

Cilvēki tev apkārt

Toksiski draugi var būt nogurdinoši. ''Draugi un kolēģi, kurus var saukt par enerģijas vampīriem, pat pēc īsas sarunas tevi atstāj it kā emocionāli izsmeltu,'' paskaidro Teitelbaums. Saskaņā ar 2016. gadā ''PLoS One'' publicētu pētījumu, cilvēki neapzināti mēdz atdarināt citu sejas izteiksmes, lai sevī radītu tādas pašas emocijas – gan pozitīvas, gan negatīvas. ''No tā izriet – ja kāda klātbūtnē jūties slikti, tostarp zaudē enerģiju, veselīga rīcība būtu izbeigt jūsu savstarpējās attiecības, lai arī tās būtu, draudzīgas, koleģiālas vai romantiskas, '' iesaka Teitelbaums.