Seši ieteikumi, kas palīdzēs izvairīties no kaitīgās sevis salīdzināšanas ar citiem

Sevis salīdzināšana ir niķis, kas raksturīgs daudziem no mums. Jau skolas laikā tiek salīdzinātas bērnu talanti un dotības. Nav brīnums, ka arī turpmāk dzīvē mēs savu mauriņu turpinām salīdzināt ar to, kas atrodas aiz kaimiņa žoga. Karjeras veiksmes un neveiksmes, izglītība, sasniegumi un privātā dzīve – teju viss, ko darām, ikdienā bieži tiek vērtēts, ņemot vērā to, kas notiek citu cilvēku dzīvēs.

Podkāsta "Laimes laboratorija" pēdējā epizodē ārsts-psihoterapeits Andris Veselovskis skaidro, kāpēc šīs darbības mums mēdz kaitēt un kā no tām atbrīvoties. Paturi prātā, ka mēs ikviens esam atšķirīgi, un gluži tāpat, kā tu nevari cerēt, ka vijole skanēs tieši tāpat kā trompete, tu nevari salīdzināt vienu cilvēku ar otru, uzskata psihoterapeits.

Veselovskis piekrīt, ka ikvienam instrumentam orķestrī ir sava vieta un savs skanējums. Viņš ir pārliecināts, ka deviņos gadījumos no 10 salīdzināt sevi ar citiem nav vēlams. Speciālists skaidro, ka sevis salīdzināšana ar citiem ir saistīta ar vairākām lietām, piemēram, nedrošību par savām pozīcijām. Tā saistāma ar izdzīvošanas instinktu – cilvēks vēlas būt labāks par citiem. Tāpat cilvēki mēdz satraukties par to, vai viņi ir normāli un vai atšķirīguma dēļ viņi netiks atraidīti vai izstumti. Trešais iemesls, kāpēc cilvēki sevi salīdzina ar citiem, ir sevis mānīšana, proti, ja cilvēks nejūtas labi esošajā situācijā, viņš to salīdzina ar citu situāciju pārliecībā, ka, nonākot iedomātajā situācijā, kļūs laimīgs un apmierināts.

"Viņš caur salīdzināšanu kļūst nelaimīgs," salīdzināšanas negatīvos aspektus skaidro speciālists. Cilvēks nereti sāk uzskatīt, ka ir kaut kādā veidā sliktāks vai nepilnvērtīgāks blakus citiem, kas, viņaprāt, ir sasnieguši vairāk vai izdarījuši labāk. Tapāt cilvēks sāk uzskatīt, ka viņš ir kaut kādā veidā "nepareizs".

Lai sevi iemācītos nesalīdzināt ar citiem, Veselovskis iesaka paturēt prātā sešus punktus, par ko domāt, lai sevi pārtrauktu salīdzināt ar citiem.

Cilvēka vērtība neeksistē

"Nav iespējams izmērīt cilvēka vērtību," uzsver Veselovskis. Tas ir tāpat, kā nav iespējams novērtēt, kas ir labāks – vijole, motorzāģis vai mašīna. "Katram ir sava vieta, un visas vērtēšanas sistēmas ir absolūti relatīvas. Tās neko nenozīmē. Piemēram, sekmes skolā nenozīmē, ka cilvēkam pēc tam klāsies labi vai slikti."

Cilvēki ir pārāk sarežģīti, lai viņus salīdzinātu

Katram cilvēkam ir savi talanti – viens raksta, cits brauc ar motociklu. Mums piemīt simtiem dažādu prasmju un īpašību, līdz ar to savstarpēji salīdzināt un izvērtēt divus cilvēkus īsti nav iespējams.

Trūkumi ir visiem

Protams, ka tev ir trūkumi un mīnusi, bet, pirms ķeries klāt sevis pelšanai un domām par to, ka esi sliktāka nekā citi, atceries, ka noteikta veida trūkumi piemīt ikvienam. Gan īsi, gan gari cilvēki mēdz satraukties par to, ka viņi neatbilst standartiem.

Nevajag mēģināt būt ''normālam''

Vispiepildītākā dzīve ir tad, kad esi pati, nevis tiecies iekļauties kaut kādos standartos un izpratnē, kas ir "normāli".

Tērē laiku savas dzīves mīlēšanai

"Esiet aizņemti ar savas dzīves mīlestību un nešķiediet laiku salīdzināšanai," iesaka psihoterapeits. Centies sekot līdzi savām domām. Tiklīdz apjaut, ka sāc pārdzīvot, piemēram, ar to, ka cits pelna vairāk, mēģini savas domas novirzīt uz labo savā dzīvē un iespējām uzlabot savu dzīvi vēl vairāk.

Priecājies arī par citu panākumiem

Ir ļoti būtiski spēt priecāties par citiem, kas gūst panākumus, piemēram, par slavenu sportistu sniegumu. "Ja cits gūst panākumus, arī es varu gūt panākumus un justies labi," saka Veselovskis.

