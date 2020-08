Seši vienkārši ieteikumi plaušu veselības stiprināšanai

Kurš gan nav kaut reizi piedzīvojis tik spēcīgas iesnas, ka normāla gaisa ieelpošana šķiet vien senas un vairs nekad neatgūstamas atmiņas. Tādās reizēs pavisam noteikti īpaši novērtējam mūsu plaušu darbību un domājam vispārēju elpceļu veselību. Taču par to vajadzētu domāt ne tikai brīdī, kad jau esam sastapušies ar kādu saslimšanu, bet jau savlaicīgi, lai novērstu dažkārt pat dzīvībai bīstamas veselības problēmas.

Šobrīd, kad pasaulē joprojām valda koronavīrusa pandēmija, rūpēties par elpceļu veselību ir svarīgāk nekā jebkad. Labā ziņa ir tā, ka tas nebūt nav sarežģīti. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar vienkāršiem un ikdienišķiem ieradumiem, kas var palīdzēt uzlabot un stiprināt veselīgu plaušu darbību.

Atmet smēķēšanu

Neapšaubāmi, tu to jau esi dzirdējusi ne vienu reizi vien, bet ir vērts to atkārtot atkal un atkal – ja esi smēķētāja, laiks kaitīgo ieradumu atmest. Tas ir pirmais plaušu vēža nāves cēlonis un galvenais plaušu infekciju un slimību, tostarp hroniskas obstruktīvas plaušu slimības jeb HOPS, riska faktors. Tabakas smēķēšana vai pasīva dūmu ieelpošana veicina plaušu pašattīrīšanos. Tādējādi toksīni un vēzi izraisošās daļiņas iekļūst elpceļos un alveolās, kas asinis apgādā ar skābekli un palīdz organismam atbrīvoties no oglekļa dioksīda.

''Smēķēšana sagrauj dažus no šiem mazajiem šķēršļiem un barjerām, kas atrodas plaušās, lai tās aizsargātu,'' skaidro Patrīcija Fina, MD, profesore un Ilinoisas Universitātes Medicīnas katedras vadītāja. Runājot par e-cigaretēm, 2018. gadā Amerikas Savienoto Valstu ziņojumā secināts – elektronisko cigarešu kārtridži satur un izdala potenciāli toksiskas vielas. Piemēram, akroleīnu, kas ir izplatīta sastāvdaļa un ir saistīta ar plaušu vēža izraisīšanu.