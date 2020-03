Simptomi, kurus nedrīkst ignorēt – kas var liecināt par kluso jeb aizkuņģa dziedzera vēzi

Aizkuņģa dziedzeris ir orgāns, kas atrodas aiz kuņģa. Tas izdala fermentus, kas palīdz sagremot uzņemto pārtiku, un hormonus, kas palīdz regulēt cukura līmeni asinīs. Ņemot vērā tā nozīmīgo lomu mūsu organismā, nepieciešams pievērst uzmanību ar dziedzeri saistītām veselības problēmām. Viens no veselības kaitniekiem ir aizkuņģa dziedzera vēzis, kas uzskatāms par vienu no agresīvākajiem vēža veidiem un kura diagnostikā nereti lielu lomu spēlē pacienta spēja savlaicīgi atpazīt tā vēstnešus.

Ja runājam par aizkuņģa dziedzera vēža izpausmēm, būtiski atzīmēt, ka, uzspiežot uz ķermeņa zonas, kur tas atrodas, visticamāk nevarēsi ārēji sajust kādu izaugumu, skaidrots portālā ''Health Line''. Tāpat visbiežāk simptomi, kas vēsta par audzēju, var parādīties vien tad, kad tas ir izaudzis gana liels un sācis izplatīties uz citiem orgāniem.

Ja salīdzinām aizkuņģa dziedzera jeb pankreatīta vēzi ar krūts, resnās zarnas vai prostatas vēzi, svarīgi arī pieminēt, ka ne vienmēr to iespējams pamanīt regulārajos skrīningos. Līdz ar to aizkuņģa dziedzera vēzi nereti mēdz dēvēt arī par kluso vēzi tieši tā iemesla dēļ, ka daļā gadījumu to ir grūti pamanīt agrīnā stadijā, kad tas ir visvieglāk ārstējams. Tieši tāpēc ir svarīgi zināt gan tā vēstnešus, gan riska faktorus, lai no šīs slimības pēc iespējas vairāk attālinātos. Šeit daži riska faktori:

ģimenē ir bijis kāds vēža slimnieks;

esi smēķētāja;

ciet no aptaukošanās;

darba dēļ esi regulārā saskarsmē ar pesticīdiem vai citām ķīmiskām vielām.

Lai gan nav labāka veida par regulārām pārbaudēm, kā izvairīties no jebkādām saslimšanā, par ļaunu nenāk iemācīties būt gana vērīgai, tādējādi jau savlaicīgi pamanot kādu veselības problēmu. Tāpēc turpinājumā iepazīstinām ar pazīmēm, kas var liecināt par aizkuņģa dziedzera vēzi. Tomēr atceries – jebkādu, pat mazāko aizdomu gadījumā vislabāk doties pie ārsta, kas tad arī spēs kliedēt radušās bažas.

Slikta dūša un vemšana

Ja pankreatīta audzējs pasliktina hormonu un enzīmu ražošanu, kas ir iesaistīti pārtikas sagremošanā, var būt slikta dūša, arī vemšana. Tāpat nelabumu var izraisīt aizkuņģa dziedzera vēža formas, kas liek kuņģī uzkrāties skābei. Savukārt citi šī vēža veidi traucē vai pilnībā bloķē pārtikas nokļūšanu kuņģī, kas arī var veicināt nelabumu.