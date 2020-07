Skaistā iedeguma augstā cena – ādas vēzis

Vasara ir laiks, kad liela daļa cilvēku biežāk un vairāk nekā citkārt atkailinās un izrāda savu ādu apkārtējiem. Tas, protams, saistīts ar to, ka ir pārāk karsti, lai staigātu garās biksēs un lielā džemperī. Tomēr vairāk plikumu nozīmē arī vairāk risku – āda ir pakļauta saules starojumam un apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei. Un ja kāds vēl nolemj skaistuma vārdā aizskriet līdz solārijam, sekas var būt pagalam nepatīkamas.

Par to, kāpēc uz ādu ir svarīgi skatīties no veselības, nevis tikai skaistuma perspektīvas, raidījumā ""Viņa" skaidro" runājām ar dermatoloģi Elīnu Ozolu. Ārste uzsver, ka ādu ne tikai tieši ietekmē dažādi ārējie faktori, bet tās stāvoklis var norādīt arī uz citām problēmām veselībā. Pat psihiskās veselības problēmas var atspoguļoties uz ādas.

Vasarā viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīts ar ādas veselību, ir sauļošanās un saules kaitīgā ietekme uz cilvēka lielāko orgānu. Raidījuma laikā Ozola skaidro, kā sevi pasargāt no ādas vēža, ieskaitot tā agresīvāko formu melanomu, kā atpazīt ļaundabīgus veidojumus uz ādas un ko darīt, lai uzturēšanās saulē būtu pēc iespējas drošāka. Tāpat speciāliste atspēko izplatītākos mītus par sauļošanos, kā arī atklāj, kur radusies iedoma, ka iedegusi āda ir skaista un liecina par to, ka cilvēks ir vesels un atpūties.

Sarunas laikā speciāliste arī skaidro solāriju kaitīgo ietekmi uz veselību. Viņas spriedums šajā jautājumā ir kategorisks: "Es vienmēr saku – solārijs neko labu nevienam dzīvē nedod. Neviena no pozitīvajām lietām, ar ko mēģina mani atspēkot, neatsver to ļaunumu, kādu rada solārijs." Ozola uzsver, ka solārijā nav iespējams iegūt D vitamīnu. "Arī vasarā sasauļojoties ogles melnumā, tu nesakrāsi D vitamīnu visam gadam," atgādina speciāliste.

Ārste atklāj, ka viņas skatījumā skaista āda ir vesela āda, nevis tāda, kas daudz cietusi no saules starojuma kaitīgās ietekmes.