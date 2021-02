Estētiski nebaudāmu smaidu, šķiet, lielākoties cilvēki mēģina noslēpt, smiešanās vai smaidīšanas laikā muti aizklājot ar roku vai mēģinot sakniebt lūpas. Turpretim skaists, silts un draudzīgs smaids gan pašam liek justies labāk, gan spēj atbruņot teju ikvienu, līdz ar to vēlme iegūt "Holivudas smaidu" ir saprotama. Šobrīd viena no populārākajām metodēm, lai to iegūtu, ir zobu kroņi, kurus Amerikā vecāki pat dāvina saviem bērniem, sasniedzot pilngadību. Bet, lai arī zobu kroņi ir salīdzinoši vienkārša, ātra un pievilcīga metode smaida koriģēšanai, tomēr, pirms lemt tai par labu, svarīgi rūpīgi apdomāt, vai savu zobu zaudēšana ir skaistā smaida vērta.

Šajā rakstā uzzināsi:

Kāds ir zobu kroņu uzlikšanas process;

Kāpēc zobu kroņi ir ekstrēma ārstēšanas metode;

Kas slēpjas katra skaista smaida pamatā;

Kādas ir citas smaida koriģēšanas metodes.

Savu smaidu koriģēt ar zobu kroņiem izvēlējies frizieris un grima mākslinieks Dāvis Ķimenis, pazīstams arī kā "drag queen" Amuna Davis. "Smaids vienmēr ir bijis viens no maniem lielākajiem kompleksiem, no kura es vēlējos atbrīvoties. Aptuveni pirms gada pienāca diena, kad sapratu – esmu gatavs smaida koriģēšanai. Vispirms sāku ar speciālista uzmeklēšanu, bet pēc tam sekoja piemērotākās smaida koriģēšanas metodes meklējumi," stāsta Dāvis. Par savu zobārstu viņš izvēlējies Raivi Sietnieku, kurš sākotnēji piedāvājis dažādus smaida koriģēšanas paņēmienus, raksturojot arī rezultātus, kādus iespējams ar tiem sasniegt. Un tieši ar zobu kroņiem bijis iespējams salīdzinoši īsā laikā panākt to rezultātu, kādu vēlējies Dāvis.

Taujāts par zobu kroņu uzlikšanas procesu, Dāvis neslēpj, ka tas bijis ļoti nepatīkams un laikietilpīgs.