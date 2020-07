Smeldz kājas un moka krampji – kāpēc?

Array ( [id] => 52255381 [title] => It kā gribi, bet tomēr nē: pazīmes, kas attur no karjeras izaugsmes [is_paid] => [channel_id] => 48 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Karjeras izaugsme šobrīd var šķist pretrunīgi vērtēta tēma. Vai tiešām ir iespējama karjeras izaugsme globālas pandēmijas vidū? No vienas puses saprotams, ka ne viens vien uzņēmums pēdējo mēnešu laikā cietis gan finansiālus, gan emocionālus zaudējumus, tāpēc paaugstinājums varētu nešķist aktuālākais temats. Bet no otras puses – varbūt tieši šis laiks ir parādījis tavas spējas darboties par spīti visam un vēl sekmīgāk kā iepriekš, un tieši tāpēc paaugstinājums būtu pelnīts. [url] => https://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/it-ka-gribi-bet-tomer-ne-pazimes-kas-attur-no-karjeras-izaugsmes.d?id=52255381 [publish_date] => 2020-06-29 07:09:14 [picture_alt] => It kā gribi, bet tomēr nē: pazīmes, kas attur no karjeras izaugsmes [targetblock_name] => FP: Lasītāju Izvēle | Article: Lasītāju Izvēle [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/3bZ2Cwh7zs8/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055143.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/-L4HsXEI1io/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055143.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/2QmGOfBxd34/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055143.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/BFuX9ddZvRE/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/Q_UtO78-DWw/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/ii-0DMKSLeg/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055139.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/RxEaxrLZGRQ/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055139.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/YQ1v6diXoog/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055133.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/0lpvHO4g-So/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055145.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/GpPXe6eLgD0/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/00ERMPWMyvU/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/0Cowc0I0AQI/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/ODG4xNVikuY/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/sw6QzlXvh2E/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/R9vvlesDMZA/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/fWRneBtX-7Q/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/0WOU9CBgrsg/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/kdCsz-q_VXo/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/NRX05HEc0jA/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/KfxwzJdzebg/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/p_mWMa_lEWE/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/TuilKmGFvJM/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/R_DW9QyWL2A/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/B5dbLntIvKc/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055141.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/RLchLbXxnKs/sieviete-darbs-karjera-alkohols-vins-52055139.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) )