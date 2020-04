Stresa izraisīts bezmiegs: kā ar to cīnīties

Satraucies par finansēm, darbu, attiecībām un citām lietām, kā rezultātā naktīs neguli? Tu neesi vienīgais – katrs trešais pieaugušais ir izjutis kādu no bezmiega formām. Šogad pētnieki ir atklājuši jaunu saikni starp miega problēmām, trauksmi un depresiju, raksta "Very Well Mind". Lai arī stress, garīgā veselība un ikdienas straujais temps ne vienmēr ir iemesli bezmiegam, tos ir būtiski pieminēt kā iespējamus cēloņus.

Kas gan ir saldāks par miegu? Nav šaubu, ka miegs ir ārkārtīgi svarīgs vispārējai veselībai, tāpēc tā trūkums var būtiski ietekmēt dzīvi dažādos veidos. Miega deficīts cilvēku var padarīt garīgi lēnāku un emocionālāku, kas var saasināt reakciju, sastopoties ar problēmām. Ilgstošas miega problēmas arī var izraisīt stresu, kas savukārt – ironiskā kārtā – var novest pie vēl lielāka miega trūkuma, kas saistīts ar stresu. Ja bezmiegs galvenokārt rodas satraukuma dēļ, pārmērīgs nogurums situāciju var vēl vairāk pasliktināt. Lūk, daži ieteikumi, kas var palīdzēt pārvarēt ar stresu saistītu bezmiegu:

Progresīvā muskuļu relaksācija

Sasprindzinājums ķermenī var apgrūtināt gulēšanu. Cilvēki bieži vien pat nenojauš, ka par kaut ko satraucas, taču ķermenis stresu izjūt uzreiz, kā rezultātā tas kļūst sasprindzis. Progresīvā muskuļa relaksācija jau divdesmit gadus izmanto bezmiega ārstēšanā. Ar šo metodi atslābinās ne tikai muskuļi, bet arī tiek nomierināts prāts.

Domu pierakstīšana

Ja nakts vidū mosties un nespēj pārtraukt domāt par kaut ko, kas noticis dienas laikā, savas dienasgrāmatas iekārtošana var būt efektīvs palīgs. Šādam paņēmienam ir vairāki ieguvumi – domu pierakstīšana palīdz atbrīvot prātu no liekiem satraukumiem, palīdz apstrādāt emocijas, kuras traucē aizmigt, kā arī ļauj veidot plānus un idejas, kas var palīdzēt pārvarēt situācijas, kuras izraisa stresu.

Apdomā stresa iemeslus

Pamēģini mainīt perspektīvi, raugoties uz situāciju, kura sagādā stresu! Trauksme, ieskaitot tāda, kas liek pamosties naktī, bieži ir dabiska reakcija uz situācijām, kurās nepieciešama kāda darbība. Skaties uz notiekošo kā izaicinājumu, nevis draudu. Tas var palīdzēt prātam nokļūt aktīvā lēmumu pieņemšanas režīmā, nevis palikt nemierīgā un pasīvā stāvoklī. Situācijas aplūkošana no dažādiem skatpunktiem palīdz ieraudzīt iespējas, kuras varbūt ir palaistas garām.

Nestreso par negulēšanu

Kad bezmiegs kļūst par biežu parādību, miega trūkums pats par sevi var izraisīt stresu. Ja sasniegts šāds punkts, ir daži aspekti, ko var ņemt vērā, lai mazinātu satraukumu. Pirmkārt, ja ir grūtības gulēt un ir skaidrs, ka miegs tik ātri neatgriezīsies, vari mēģināt piecelties un kaut ko padarīt. Tādējādi rodas lielāka kontroles izjūta un ir mazāka vēlme un spiediens stundām ilgi raudzīties pulkstenī. Otrkārt, labs variants ir izmantot guļamistabu tikai miegam, lai asociētu savu gultu tikai ar mieru un gulēšanu, nevis stresu. Padomā par darbībām, kuras vari veikt, lai kļūtu miegaināks. Talkā var nākt, piemēram, grāmatas lasīšana, mājas kārtošana vai citas ne pārāk stimulējošas darbības. Vēlams arī izvairīties no kofeīna lietošanas pēcpusdienā un vakarā.

Necīnies ar bezmiegu vienatnē

Daudzi cilvēki, kuri cieš no miega trūkuma, nemeklē palīdzību. Taču tas nav pareizais solis – ir vairākas paņēmieni kas var palīdzēt ar bezmiegu, piemēram, kognitīvi biheivoriālā terapija (KBT) vai arī ārsta ieteikti medikamenti, kas uzlabos miega kvalitāti.