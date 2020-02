Svara zuduma vietā pieaugums – kāpēc regulāri treniņi liek kilogramiem vairoties

Jauns gads daudziem sākās ar apņemšanos, dzīvot veselīgāk un aktīvāk un atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Ļoti iespējams, daudzi savu apņemšanos jau ir aizmirsuši, bet tu esi viena no tiem, kas pie tās joprojām pieturas un vēlas to izpildīt. Varbūt tu lielāko nedēļas daļu pavadi sporta zālē, ēd sabalansētu un uzturvielām bagātu ēdienu, jūties krietni labāk un šķiet – skaitlim uz svariem jau jābūt tuvākam tev vēlamajam. Taču, uzkāpjot uz svariem, tavu acu priekšā paveras pretējais – svars ir pieaudzis.

Ja patiesi svars kļuvis lielāks, zini – tu neesi vienīgā. Pētījumi rāda, ka, lai arī ir daļa cilvēku, kas zaudē svaru, vien nodarbojoties ar sportu, lielākajai daļai ar to vien nepietiek. Tāpat ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmē svara zaudēšanu, tostarp dzīvesstila kļūdas un paradumi, kas var likt kilogramiem vairoties pat tad, ja uz sporta zāli ej teju katru dienu.

Lai tu pāragri nesāktu sevi šaustīt un samierināties ar muļķīgu domu, ka veselīgs dzīvesveids nav domāts tev, tāpēc treniņiem un pilnvērtīgam uzturam jāatmet ar roku, iedvesmojoties no portāla ''Prevention'', iepazīstinām ar dažiem iemesliem, kāpēc uz svariem neredzi to rezultātu, kuru vēlies redzēt.

Pie vainas var būt kāda veselības problēma

Ja tu jau ilgāku laiku aktīvi trenējies, ēd pilnvērtīgi un arī pietiekami izgulies, bet tāpat novēro, ka svars joprojām aug, nevis krītas, iespējams, ir laiks apmeklēt ārstu. Vairogdziedzera problēmas un konkrēti medikamenti var izraisīt svara pieaugumu, neskatoties uz to, cik daudz laika un pūliņu ieguldi veselīgā uzturā un fiziskajās aktivitātēs. Tāpēc, ja tev parādās lieks satraukums, nebaidies konsultēties ar speciālistu. Viņš palīdzēs atrast svara pieauguma vaininieku.