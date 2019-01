Tipiskākās kļūdas zobu kopšanā, kuras sekmē dzeltēšanu

Dzelteni zobi, kas parādās tev smaidot, nav patīkama problēma. Turklāt mūsdienās ir neskaitāmi veidi, kā gūt pēc iespējas baltākus zobus, taču ne vienmēr šīs procedūras būs noderīgas. Patiesībā, lai gūtu mirdzošāku smaidu, jāstiprina ārēja zobu kārta jeb emalja, skaidro "Prevention". Tāpēc šoreiz "Viņa" apkopo vairākas kļūdas, kādas tiek pieļautas, zobus padarot dzeltenus.

Emalja ir zobu ārējā kārta, kas parasti ir baltā vai tai līdzīgā nokrāsā. Savukārt tieši zem tās atrodas dentīns, kas kļūst redzams, ja emalja kļūst plānāka. Turklāt saistaudi, kas veido zoba galveno masu jeb dentīns, dabiski ir dzeltenā krāsā. Tāpēc baltāku zobu iegūšana tiek saistīta ar emaljas stiprināšanu, lai tā nekļūtu blāvāka un pat caurspīdīgāka, atklājot dzeltenīgo nokrāsu, norādīts "Prevention".

Pārmērīga mutes skalojamā līdzekļa lietošana

Nereti mutes skalojamie līdzekļi satur pietiekami spēcīgas vielas, kas iznīcina emaljas kārtu. Turklāt cilvēki tos lieto pārlieku bieži, kas situāciju nevis uzlabo, bet gan pasliktina. Tāpat viens no zobu emaljas ienaidniekiem ir sausa vide, tas ir – nav siekalu, kuras satur minerālus un fermentus. Tās, piemēram, spēj uzturēt atbilstošu pH līdzsvaru. Tā vietā, lai regulāri lietotu mutes skalojamo līdzekli, speciālisti iesaka zobus biežāk tīrīt.

Skābi saturošu pārtikas produktu lietošana

Arī skābi saturošu pārtikas produktu lietošana var ietekmēt tavu zobu stāvokli. Piemēram, augļu sulas, tomāti, ananasi, etiķis, gāzētie dzērieni un atsevišķas salātu mērces. Saprotams, ka tas nenozīmē šo produktu izslēgšanu no ikdienas, tomēr pēc to lietošanas speciālisti iesaka padzerties ūdeni un izskalot muti. Īpaša uzmanība jāpievērš tādiem krāsojošiem produktiem, kā mellenes, melnā tēja un sarkanvīns.

Bieža kafijas dzeršana

Arī kafija tiek uzskatīta par veidu, kā zobi kļūst dzeltenāki. Emaljas virskārta nav perfekti taisna, bet gan līdzinās porām, kurās kafijas traipi var iekļūt un izraisīt dzeltenās krāsas efektu. Ja ikdienā bieži dzer kafiju, tad padomā par veidiem, kā šos traipus uz zobiem noņemt, piemēram, regulāri dodoties pie higiēnas speciālista. Tāpat, ja vēlies izvairīties no kafijas nokļūšanas uz zobiem, dzer to no salmiņa.

Smēķēšana

Smēķēšanas kaitīgums tiek minēts gadījumos, kas ne tikai padara zobus dzeltenākus, bet arī izraisa mutes dobuma un smaganu slimības, zobu bojāeju un sausas mutes parādīšanos. Savukārt cigarešu ķimikālijas burtiski pielīp pie zobu emaljas un padara to izskatu dzeltenāku. Ja tavs mērķis ir gūt pēc iespējas žilbinošāku smaidu, smēķēšanas atmešana ir pirmais solis, lai to sasniegtu.

Pārlieku liels tīrīšanas entuziasms

Tīrīt zobus regulāri ir tikai apsveicami, tomēr izvērtē zobu pastas sastāvu un sukas stipruma pakāpi. Tieši tie elementi ir tie, kas pārlieku entuziastiskas tīrīšanas rezultātā, var būtiski sabojāt zobu trauslo virskārtu – emalju, atsedzot apakšējo dentīna kārtu.