Triki, kas palīdzēs ēst lēnāk un apēst mazāk

Lai mēs justos labi un ēdiens sniegtu labsajūtu, nevis smaguma sajūtu vēderā un pašpārmetumus, ka apēsts par daudz, ir būtiski gan tas, ko tu ēd, gan tas, kā tu ieturi maltīti. Proti, ēdot pārāk ātri, tu apēdīsi vairāk, kā arī vairākos citos veidos pasliktināsi savu pašsajūtu.

"Live Strong" skaidro, ka pārāk ātra ēšana var radīt īslaicīgus gremošanas traucējumus un smaguma sajūtu vēderā. Nespēja lēnām izbaudīt ēdienu nereti ir iemesls, kāpēc apēdam par daudz un pieņemamies svarā. Tāpat pārāk ātra ēšana var radīt problēmas ilgtermiņā, piemēram, tas var ietekmēt sāta un izsalkuma sajūtu, liekot tev apēst arvien vairāk un vairāk.

Lūk, vairāki triki, kas var palīdzēt:

Ēšanas laikā sēdēt pie galda, neļaujoties traucēkļiem. Centies izvairīties no situācijām, kurās ir ļoti viegli pieēsties līdz ūkai, to pat īpaši nepamanot. Dažas no tām var būt ēšana automašīnā, pie televizora vai datora. Centies ēst apzināti, kārtīgi sakošļājot ēdienu un pievēršot uzmanību garšai. Tas ļaus gan ēst lēnāk, gan izbaudīt ēšanas procesu.

Ēd maziem kumosiem un atdali kumosus vienu no otra. Ja gribi izbaudīt ēdienu un izvairīties no pārēšanās, neliec mutē nākamo kumosu, kamēr nav pilnībā sakošļāts un norīts pirmais.

Noliec dakšiņu vai karoti uz galda/šķīvja malas. Šis ir vienkāršs, bet ļoti efektīvs triks, lai izvairītos no tā, ka neapzināti mutē liec kumosu pēc kumosa, nevienu no tiem lāgā nesakošļājot.

Padari maltītes sociālākas. Centies baudīt ēdienu kopā ar draugiem, ģimeni vai kolēģiem. Sarunas ir lielisks veids, kā paildzināt maltīti un nepierīties.

Klausies lēnu mūziku, kas rada mierīgu atmosfēru. Ir veikti vairāku nelieli pētījumi, kuros atklāts, ka cilvēki ēd daudz ilgāk un lēnāk, ja fonā skan mierīga un patīkama mūzika.

Reizēm, kad esi sajūti izsalkumu var gadīties, ka labākais līdzeklis cīņā ar to ir ūdens. Tas skaidrojams ar to, ka izsalkuma sajūta var būt mānīga. To var izraisīt arī ūdens trūkums organismā. Tāpat mānīgu izsalkumu var radīt stress vai kāda nodarbe, kas tev saistās ar ēšanas procesu, piemēram, seriālu skatīšanās. Vairāk par to, kā atpazīt mānīgu izsalkumu lasi šajā rakstā. Savukārt šeit tu vari uzzināt, kas var radīt šķietami nepārvaramu izsalkumu un kā to uzveikt. Protams, ja jūti izsalkumu tāpēc, ka sen nesi ēdusi un tev nepieciešams uzņemt organismam nepieciešamās uzturvielas, nemoki sevi, bet paēd.