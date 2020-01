CBD eļļas citur pasaulē savu popularitāti iemantojušas jau pirms vairākiem gadiem, taču pie mums, Latvijā, pieprasījums pēc tām parādījies salīdzinoši nesen. Un ne velti teju ikviens vēlas tās izmēģināt – tirgotāju solījumi par eļļu pozitīvo ietekmi uz veselību izklausās daudzsološi. Tomēr, ja tev izdodas turēties pretim kārdinājumam CBD eļļu iegādāties nekavējoties un vispirms par to ievāc papildu informāciju, eļļas lietošana tik droša un efektīva nemaz nešķiet.

Jau iepriekš, konsultējoties ar valsts institūcijām, skaidrojām, ka CBD eļļas kā pārtikas produktu, pārtikas piedevu un uztura bagātinātāju Latvijā tirgot aizliegts. Mūsu, "Delfi", veiktā eksperimenta ietvaros noskaidrojām, ka, ļoti iespējams, tirgotāji ir atraduši risinājumu, kā eļļas izplatīt, – reģistrējot tās kā saimniecības preces. Tāpat, ņemot vērā, ka pētījumu par CBD eļļu ietekmi uz veselību ir maz, nav skaidrs, ar kādu pamatojumu tām tiek piedēvēti dažādi ārstnieciskie efekti. Taču papildus tam, ka CBD eļļu lietošana ir nedroša, tā arī joprojām ir nekontrolēta. Plašāk lasi šeit.

Ielūkojoties sociālajā tīklā "Instagram" un tur uzmeklējot tēmturi "cbdeļļas", novērojams, ka arī pašmāju slavenības tās tur augstā godā un iesaka arī citiem. Viens no CBD eļļas popularizētājiem ir kāda pašmāju šova zvaigzne, kas savā sociālā tīkla ierakstā eļļu izspēlē konkursā un piedēvē tai īpašības, kas palīdzējušas tās radošajā darbā, sakārtot domas un neuztraukties par dažādām lietām. Tāpat savā pieredzē CBD eļļas lietošanā dalās ekstrēmā sporta pārstāvji, kas savos "Instagram" ierakstos skaidro, ka, lietojot eļļu, uzlabojusies miega kvalitāte, kā arī pēc treniņiem bijušas mazākas muskuļu sāpes. Taču viņi nav vienīgie – popularizētāju vidū ir arī citi sportisti, veselīga dzīvesveida blogeri un arī māmiņas.

Ņemot vērā, ka CBD eļļas popularizē gana daudzi, bet, kā apgalvo valsts institūcijas, to lietošana ir nedroša, vēlējāmies noskaidrot, ko par eļļu lietošanu un to ārstniecisko ietekmi stāsta speciālisti. Lai to uzzinātu, konsultējāmies ar uztura speciālistu, ģimenes ārstu, narkologu, miega speciālistu, kā arī veterinārārstu.