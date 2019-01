Urologs: ārsta apmeklēšana un sēklinieku pašpārbaude palīdz laikus atklāt vēzi

Par to, ka sievietēm regulāri jāapmeklē ginekologs, lai laikus atklātu un varētu ārstēt onkoloģiskas slimības, ir runāts daudz. Līdzīgi vajadzētu rīkoties arī vīriešiem. Ārsts-uroloģijas specialitātes rezidents Juris Jansons skaidro, ka parasti vīrieši pie urologa vēršas, ja viņiem parādās atsevišķi apakšējo urīnceļu simptomi, tomēr profilaktiskas vizītes ir ieteicamas arī nosacīti veseliem vīriešiem. Tāpat jāatceras, ka arī vīrieši var veikt savas veselības pašpārbaudi, piemēram, lai laikus atklātu sēklinieku vēzi.

Izplatītākās pacientu sūdzības, kas saistītas ar apakšējo urīnceļu veselību, ir sekojošas:

Simptomi, kas saistīti ar urīna uzkrāšanu: nepieciešamība urinēt ir biežāka nekā parasti; nepieciešamība mosties naktī, lai urinētu; pēkšņa nepieciešamība urinēt un grūtības ar urinēšanas atlikšanu; patvaļīga urīna noplūde.

Simptomi, kas saistīti ar urīna izvadīšanu: vāja urīna plūsma; urīna plūsmas sadalīšanās vai smidzināšana; urīna plūsmas pārtraukumi; sasprindzinājums urinēšanas laikā; ir nepieciešams laiks, līdz urīns sāk plūst; nepieciešams ilgāks laiks urinēšanas pārtraukšanai; retos gadījumos akūta vai hroniska urīna aizture.

Simptomi pēc urinēšanas: sajūta, ka urīnpūslis nav pilnībā iztukšojies; patvaļīga urīna noplūde vai tā pilēšana apakšveļā pēc iziešanas no labierīcībām.

Tomēr vīriešiem, kas jau ir sasnieguši 45-50 gadu vecumu nevajadzētu gaidīt, kamēr parādās šīs sūdzības, norāda speciālists. Vīriešiem, kas jaunāki par 45 gadiem, pie urologa būtu jāvēršas, ja viņiem ir kādas sūdzības vai situācijas, kas jārisina, piemēram, urīnceļu infekcijas, erektīlā disfunkcija, nierakmeņu slimība vai citas problēmas. Savukārt vīriešiem pēc 45-50 gadu vecuma urologs jāapmeklē arī profilaktiski. Tas ir svarīgi, jo ārsts var pamanīt simptomus jau sākuma stadijā, kad pacientam vēl nav izteiktu sūdzību. Nereti onkoloģijai nav simptomu.

Speciālista ieteikumi rūpēm par savu veselību

Gados jauni vīrieši biežāk mēdz slimot ar sēklinieku vēzi. Periodiski vajadzētu veikt pašrocīgu sēklinieku iztaustīšanu un pārliecināties, vai tajos nav parādījušies kādi sacietējumi un vai to izmērs nav mainījies. Īpaši vērīgiem jābūt vīriešiem, kuriem bērnībā nav noslīdējuši sēklinieki, jo viņi ir pakļauti lielākam sēklinieku vēža riskam.

Gados vecāki vīrieši, īpaši tie, kuri visu mūžu smēķējuši un strādājuši ar dažādām ķimikālijām, ir urīnpūšļa vēža riska grupā. Vienreiz gadā katram vīrietim būtu jānodod urīna analīzes. Par urīnpūšļa vēzi var liecināt asins piejaukums urīnā, ko ar aci ne vienmēr var redzēt, bet analīzēs to uzrāda.

Vīriešiem pēc 50 gadu vecuma biežākā onkoloģiskā saslimšana ir prostatas jeb priekšdziedzera vēzis (PV). Tas skar apmēram 15 procentus vīriešu vecumā no 50 līdz 60 gadiem. Pēc 60 gadu vecuma PV ir katram trešajam vīrietim, pēc 70 gadiem jau 40 procentiem vīriešu. Sasniedzot 50 gadu vecumu, ikvienam vīrietim vajadzētu aiziet pie urologa un veikt profilaktisku pārbaudi, bet, ja ar priekšdziedzera vēzi ir slimojis kāds no ģimenes locekļiem, vizītes pie urologa būtu jāuzsāk jau no 45 gadu vecuma.

Kādus izmeklējumus profilaktiskās vizītes laikā veic urologs

Lai pie urologa nonāktu par valsts līdzekļiem, ir jābūt ģimenes ārsta nosūtījumam. Turklāt, lai saruna ar urologu būtu pēc iespējas produktīvāka, pirms tās jāsagatavojas. Vēlams ņemt līdz visus iepriekš veiktos izmeklējumus, kā arī veikt jaunus – pamata asins analīzes. Ja vīrietis ir vecāks par 50 gadiem, jānosaka prostatas specifiskā antigēna (PSA) līmenis asinīs. Būtiska ir arī urīna analīze. Nekaitētu reizi gadā veikt ultrasonogrāfiju vēdera dobumam. Konsultācijā pie urologa vajadzētu rēķināties, ka tiek veikta digitāli rektālā izmeklēšana, kad ārsts ar pirkstu caur taisno zarnu izmeklē priekšdziedzeri. Šis izmeklējums ļauj laikus pamanīt aizdomīgus veidojumus.

