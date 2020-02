Vai droši saņemt sūtījumus no Ķīnas. Kliedējam mītus par koronavīrusu

Kopumā pasaulē ziņots par 20 626 laboratoriski apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem ar jauno koronavīrusu (2019-nCoV). Savukārt 427 pacienti ar nopietnām blakusslimībām ir miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pieejamā informācija. Šie dati satrauc daudzus. Cenšoties izvairīties no slimības, cilvēki ir īpaši piesardzīgi un nereti arī lētticīgi. Daži uzskata, ka vīrusu var saķert ar pasūtījumiem no Ķīnas, bet citi domā, ka maskas nēsāšana viņus pasargās no saslimšanas. Vai šie apsvērumi ir patiesi vai pielīdzināmi mītiem, skaidro SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Koronavīrusi ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Cilvēkiem koronavīrusu infekcijas tiek reģistrētas visu gadu, īpaši rudenī un ziemā. Tie var izraisīt gan vieglas elpceļu infekcijas, gan smagas saslimšanas ar nopietnām komplikācijām (pneimoniju, nieru mazspēju) un pat nāvi. Nopietnus saslimšanas gadījumus iepriekš ir izraisījis SARS koronavīruss, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi.

2019-nCoV infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms, iespējams, tā arī ir zoonoze, jo daļa saslimušo bija saistīti ar Uhaņas Dienvidķīnas Jūras produktu un dzīvnieku tirgu. Ir apstiprināta 2019-nCoV pārnešana no cilvēka uz cilvēku, tomēr, lai pilnībā novērtētu infekcijas izplatīšanās ceļus un riskus, nepieciešams iegūt vairāk informācijas.

Lielākā daļa saslimšanas gadījumu ar koronavīrusu reģistrēta Ķīnas Uhaņas pilsētā. Taču ir ziņots par ievestiem gadījumiem vairākās citās Ķīnas provincēs, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Taipejas pašvaldībā, Makao īpašās pārvaldes reģionā, Taizemē, Japānā, ASV, Dienvidkorejā, Singapūrā un Vjetnamā, Malaizijā, Austrālijā, Nepālā, Francijā, Kanādā, Vācijā, Somijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Zviedrijā.

Šis vīruss Ķīnu ir skāris gluži kā negaidīts cunami vilnis un atņēmis dzīvību vairākiem simtiem cilvēku. Šausminošā statistika liek daudziem būt īpaši uzmanīgiem un reizēm arī lētticīgiem, ticot visam, ko dzirdam no kaimiņu tantes vai vietējā onkuļa veikalā.

Tālāk lasi par dažiem izplatītākajiem mītiem par koronavīrusu, kuriem akli tic daudzi.

Vīruss ceļo ar pasūtījumiem no Ķīnas

Kā jau iepriekš tika minēts, PVO nav noteikusi tirdzniecības ierobežojumus ar Ķīnu, līdz ar to cilvēkiem vēl aizvien ir iespēja pasūtīt un saņemt pasūtījumus no šīs valsts.

SPKC pārstāve atklāj, ka viens no pirmajiem cilvēku jautājumiem saistībā ar koronavīrusu bija: “Vai ir droši saņemt sūtījumus no Ķīnas?” Viņa skaidro, ka jaunais vīruss apkārtējā vidē ir dzīvotspējīgs tikai līdz dažām stundām, līdz ar to infekcijas risks, saņemot pasūtījumu, nepastāv. Arī tad, ja pasūtījumu ir turējis rokās ar koronavīrusu saslimušais, pasūtījumam nonākot līdz Latvijai, vīrusa uz tā vairs nav. Arāja atgādina, ka, neskatoties uz to, stingri vajadzētu ievērot higiēnas prasības, tostarp regulāri mazgāt rokas.