Vai skaistumkopšanas līdzekļi ar SPF patiešām aizsargā tavu ādu no saules

Tā kā silts laiks tuvojas straujiem soļiem, tu, iespējams, vēlēsies darīt visu iespējamo, lai pasargātu ādu no saules kaitīgajiem ultravioletajiem (UV) stariem. Un lietot grimu, kura sastāvā ir SPF, šķiet visvienkāršākais veids, kā to izdarīt. Ietaupīsi laiku un aizsargāsi seju, vai ne? Bāze un tonējoši mitrinošie krēmi bieži satur SPF, bet dermatologi apgalvo, ka ar to, iespējams, nepietiek.

Tas ir mazliet mulsinoši: vai bāzes vai tonējoša mitrinošā krēma izmantošana, kura sastāvā ir SPF, patiešām mūs aizsargā tikpat lielā mērā kā saules aizsargkrēms, vai arī UV joprojām uz mums atstāj iespaidu?

Sertificēts ārsts dermatologs Raimonds Karls skaidro, ka skaistumkopšanas līdzekļus ar SPF var uzskatīt par efektīviem aizsargiem no UV starojuma tikai tādā gadījumā, ja līdzekļa lietotājs ikdienā strādā ēkā un viņa darba galds atrodas pie loga. ''Nopietnākai aizsardzībai pret saules ultravioleto starojumu kosmētiskie līdzekļi nespēs palīdzēt. Ne velti kvalitatīvi saules aizsarglīdzekļi tiek pārdoti aptiekās nevis kosmētikas veikalos.''

Arī portālā ''Prevention'' Dorisa Deja, medicīnas doktore, sertificēta dermatoloģe no Ņujorkas un grāmatas ''Beyond Beautiful'' autore atzīst, ka lai gan šie produkti var palīdzēt aizsargāt ādu, tie joprojām nav tik efektīvi kā tradicionālā saules aizsargkrēma izmantošana.

Vai grims ar SPF ir iedarbīga saules aizsargkrēma forma?

Tehniski jā, portālam ''Prevention'' stāsta dermatoloģe Deja. Jebkam ar SPF etiķeti ir jāatbilst Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un zāļu pārvaldes (PZP) vadlīnijām. Visi saules aizsarglīdzekļi (un līdzekļi, kas satur saules aizsargkrēmu) ir jātestē saskaņā ar SPF testa procedūru, savā tīmekļa vietnē skaidro PZP.

Ar šo testu nosaka UV iedarbības daudzumu, kas nepieciešams, lai izraisītu saules apdegumu, ja cilvēks lieto saules aizsargkrēmu, salīdzinot ar to, cik liela ir UV iedarbība, kas izraisa saules apdegumu, ja viņš nelieto aizsargkrēmu. Pēc tam produkts tiek marķēts ar atbilstošu SPF vērtību. Lūk, kā šīs vērtības sadalās saules aizsardzības skalā:

SPF 15 aiztur 93 % UVB staru;

SPF 30 aiztur 97 % UVB staru;

SPF 50 aiztur 98 % UVB staru;

SPF 100 aiztur 99 % UVB staru.

Tehniski bāzei, kurā ir SPF 20, būtu jānodrošina diezgan pienācīga aizsardzība, salīdzinot ar saules aizsarglīdzekļiem. Bet šeit lietas kļūst strīdīgas: lai saules aizsargkrēms patiesi aizsargātu, tas ir jāuzklāj pietiekami daudz — sejai vien jāuzklāj monētas izmēra daudzums aizsargkrēma, saskaņā ar portālā "Skin Cancer Foundation" publicētajiem datiem.

"Šie kosmētikas produkti ir saules aizsarglīdzekļi," portālā ''Prevention'' stāsta Deja. "Bet problēma ir tā, ka cilvēki tos izmanto kā mitrinošu krēmu vai bāzi, kas nozīmē, ka tie neizmanto to pašu daudzumu, ko izmanto testēšanā. Viņi neizmanto pietiekami daudz.''

Tas tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku mēdz uzklāt grima produktus mazā daudzumā, lai izvairītos no smagas (arī sabiezinātas) kosmētikas produktu kārtas, portālam ''Prevention'' stāsta Džošua Ceihners.

Karls atsaucas uz nesen veiktiem pētījumiem, kuri atklāj, ka cilvēks pēc savas dabas ir taupīgs, no kā izriet, ka viņš ir taupīgs arī attiecībā pret saules aizsargkrēma daudzumu, kuru uzklāj uz savas ādas. ''Lai panāktu kārtīgu aizsardzību pret UV stariem, nepieciešams uzklāt krēmu vienas tējkarotes daudzumā – tas ir laukums aptuveni divu plaukstu lielumā. Diemžēl iedzīvotāji šo tējkaroti parasti izsmērē pa visu ķermeni, taču tas ir krietni par maz.'' Viņš min, ka, izmantojot aizsarglīdzekli pareizajā daudzumā, standarta iepakojums – 200 vai 250 ml – tiktu izlietots pāris dienu laikā. Taču viens šāds aizsarglīdzekļa iepakojums visbiežāk tiek lietots visu sezonu.

Arī bāze un tonējoši mitrinošie līdzekļi ir gaisīgāki par saules aizsarglīdzekļiem, tāpēc ir iespējams, ka tu iegūsti vājāku aizsargapvalku nekā tad, ja būtu izmantots parasts sejas saules aizsarglīdzeklis, portālā stāsta Deja.

Efektīvākais veids, kā lietot grimu ar SPF

Ja lielāko savas dienas daļu uzturēsies iekštelpās, tad, izmantojot grimu, kura sastāvā ir SPF, vari savai ādai nodrošināt zināmu aizsardzību, portālam ''Prevention'' atklāj Gerijs Goldenbergs, medicīnas doktors, Sinaja Kalna slimnīcas Icahn medicīnas skolas dermatoloģijas profesora palīgs. "Tomēr šie produkti parasti nav pietiekami spēcīgi pludmales vai baseina apmeklējumam, kā arī atlētiskām āra aktivitātēm," viņš stāsta. Šādos gadījumos viņš iesaka izmantot plaša spektra saules aizsarglīdzekli ar spēcīgu fizikālu bloķētāju, piemēram, cinka oksīdu un SPF 30 vai lielāku.

Arī Karls aicina pirms aizsarglīdzekļa lietošanas sev definēt, kāds būs dienas plāns – vai tā tiks pavadīta iekštelpās vai tomēr svaigā gaisā. Darba dienā, esot iekštelpās, aizsardzība nepieciešama minimāla, taču, ja šodien ir brīvdiena un plānojat braukt ar riteni, spēlēt bumu vai iet pastaigāt ar bērnu ratiņiem, un ārā ir saulains laiks, viņš tomēr iesaka nelietot grimu, bet gan saules aizsarglīdzekļus, lai mazinātu UV starojuma ietekmi uz ādu.

Lai gan jebkāda aizsardzība ir labāka par nekādu, labākais veids, kā izmantot bāzi vai tonējoši mitrinošos krēmus, kuru sastāvā ir SPF, ir zem tiem uzklāt saules aizsargkrēmu, portālam saka Goldenbergs. "Papildus aizsardzība vienmēr ir laba lieta," viņš piebilst.

Saules aizsargkrēma uzklāšana palielina arī iespēju, ka tas tiks uzklāts arī uz kakla un ausīm, kur cilvēki parasti neuzklāj grimu, portālā ''Prevention'' atzīmē Ceihners. Tas pats attiecas uz tavām lūpām!

Pēcāk, kad dienas laikā atjauno grimu, tu iegūsti mazliet papildu aizsardzību, un arī tas ir svarīgi. "Cilvēki domā, ka viņi ir nodrošinājušies visai dienai, jo no rīta ir uzklājuši saules aizsargkrēmu, bet dienas laikā to vajag uzklāt atkārtoti," portālam stāsta Deja.

''Ieteicams atkārtoti uzklāt uz ādas saules aizsargkrēmu ik pēc divām stundām, protams, ja nav papildus nosacījumi – nav intensīva svīšana, nodarbības ar ūdeni, piemēram, kaitošana vai braukšana ar ūdens motociklu. Tad ir jāskatās, vai līdzekļi ir ūdens izturīgi – ja tomēr tādi nav, tad krēms jāuzklāj pēc katras peldes,'' skaidro Karls.

Šim nolūkam viņa iesaka izmantot arī saules aizsargpūderus. Tu vari tos vienkārši uzklāt pāri grimam un to atkārtot vairākas reizes dienā. "Tie ir piemēroti dienām, kad esi pie dabas un ir nepieciešams atkārtoti uzklāt saules aizsarglīdzekli,'' portālā atklāj Deja.

Runājot par piemērotākā aizsarglīdzekļa piemeklēšanu, Karls atkal aicina izvērtēt dienas plānu. ''Ja saliekam kopā, ko šodien plānojam darīt, cik ilgi atrasties saulē un kāda ir saules aktivitāte, mēs varam pielāgot, kas mūsu ādas aizsardzībai ir vajadzīgs.'' Viņš piekodina, ka nekādā gadījumā nedrīkst domāt – šodien ārā ir auksts, es nelikšu saules aizsargkrēmu. Tā iemesla dēļ, ka var būt vēss laiks, bet augsts ultravioletais starojums. ''Jāatceras, ka siltums un ultravioletais starojums nav viens un tas pats. Ne velti dermatologi saka, ka nav ieteicams atrasties saulē no pulksten 11 līdz 15, jo šajās četrās stundās 60 % no visa diennakts ultravioletā starojuma sasniedz zemes virsu,'' atzīmē Karls. Viņš arī skaidro, ka nepieciešams atcerēties, ka neviens saules aizsarglīdzeklis pilnībā neaizsargā ādu no ultravioletā starojuma, tāpēc jāņem vērā, ka, arī lietojot aizsarglīdzekli, var rasties starojuma izraisītas ādas izmaiņas.

Kopsavilkums: Grims, kura sastāvā ir SPF, ir piemērots sejas aizsardzībai, taču tam nevajadzētu būt tavam vienīgajam saules aizsargveidam. "Ikdienas lietošanai šie produkti ir piemēroti, bet intensīvai saules ekspozīcijai vislabāk der tradicionālais saules aizsarglīdzeklis", portālam ''Prevention'' stāsta Goldenbergs.