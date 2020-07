Vēders kā sapūties balons. Pārtikas produkti, kas palīdzēs

Ar vēdera pūšanos, šķiet, saskāries ikviens kaut reizi dzīvē, taču ir virkne ļaužu, kuri sadzīvo ar nepatīkamo problēmu, neapzinoties, ka ir veidi, kā to mazināt. Nenoliedzami, liela nozīme ir pareizam uzturam. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Cosmopolitan" un "Health Line", esam apkopojuši pārtikas produktus, kurus bez bažām var iekļaut savā ikdienas ēdienkartē.

Vispirms – piedzīvot vēdera uzpūšanos menstruāciju laikā vai pēc milzu makaronu bļodas iztukšošanas ir pavisam normāli, skaidro gastroenteroloģe Rabija de Latūra. Citiem vārdiem sakot, šie abi vēdera uzpūšanās gadījumi nav nekas tāds, ko tev vajadzētu "labot".

Taču vēdera uzpūšanās var būt krietni nopietnāka – nereti tas ir sāpīgi, un bieži kombinācijā nāk arī caureja vai aizcietējums. Tas patiesi nav jautri! Ja atpazīsti kādu no šīm pazīmēm, tas var norādīt, ka pie vainas var būt kāda slimība, piemēram, kairinātas zarnas sindroms vai laktozes nepanesība, kas izraisa vēdera uzpūšanos. Labākais veids, kā to uzzināt, ir doties uz vizīti pie gastroenterologa, lai ārsts varētu veikt pareizu diagnostiku. Citas iespējamas problēmas ir, piemēram, celiakija, tievās zarnas baktēriju pāraugšana vai funkcionālais vēdera uzpūšanās sindroms. Bet nesatraucies! Itin visu no nosauktā var ārstēt vai vismaz ierobežot, lai mūžīgi nebūtu jāsadzīvo ar sāpīgu vēdera uzpūšanos. Laktozes nepanesībai un celiakijai galvenais risinājums ir izvairīties no konkrētiem pārtikas produktiem (piena vai glutēnu saturošiem produktiem), kas izraisa simptomus.

No kādiem produktiem kopumā jāizvairas cilvēkiem, kuri cieš no šādām problēmām? No pārmērīga cukura daudzuma, āboliem, sīpoliem, produktiem, kuri satur glutēnu, pupām, arbūziem, piena produktiem un ziedkāpostiem.

Taču pasaule nav nemaz tik drūma – ir virkne produktu, kas neradīs vēdera uzpūšanos, turklāt daži pat var palīdzēt pret iepriekš minētajiem simptomiem.

Mellenes

Mielojoties ar šīm gardajām ogām, ne tikai puncis būs priecīgs, bet arī viss organisms kopumā. Mellenēs ir daudz C un K vitamīna, turklāt tās ir arī palīgs sirdij.

Burkāni

Burkāni ir bagāti ar beta-karotīnu, šķiedrvielām, K1 vitamīnu, kā arī kāliju. Burkānus arī saista ar zemāku holesterīna līmeni un uzlabotu acu veselību.

Vistas gaļa

Vēlies iegūt olbaltumvielas? Vistas gaļa ir lieliska opcija, kas neradīs nepatīkamu vēdera uzpūšanos. Galvenais – izvairies no vistas nagetiem, kurus parasti sautē kviešu miltos, kas nozīmē – tie satur glutēnu.

Gurķi

Gurķu sastāvā ir milzum daudz ūdens, kas faktiski palīdz cīnīties ar vēdera uzpūšanos.

Auzu pārslas

Ja centies izvairīties no vēdera pūšanās, brokastu laikā labāk izvēlies auzu pārslu putru, nevis šobrīd aktuālās avokado maizītes. Auzas satur antioksidantus, kas arīdzan var palīdzēt samazināt asinsspiedienu.

Olas

Olas ir vēl viens labs veids, kā uzņemt proteīnu, iztiekot bez vēdera pūšanās. Ja gatavo olu kulteni, tad izvēlies pienu, kurš nesatur laktozi.

Ūdens ar citronu

Kaut arī tas ir dzēriens, to ir vērts pieminēt. Ūdens ar citronu palīdzēs gremošanai, kā arī nodrošinās C vitamīnu imunitātei.

Zivis

Lasis, tilapija, tuncis – šos produktus vari ēst, cik vien vēlies! Zivīs ir daudz olbaltumvielu, nevis ogļhidrātu, tāpēc tās ir labs variants.

Kvinoja

Kvinoja nesatur glutēnu, tāpēc tā ir ideālais graudaugs, ko pievienot uzturam, neraizējoties par vēdera gāzēm. Kvinojai ir augsts divu flavonoīdu līmenis, kurus saista ar pretiekaisuma, pretvīrusa un antidepresantu efektiem.

Domājot par vēdera pūšanos, protams, jāņem vērā arī citi faktori. Lai mazinātu kaitinošo un nepatīkamo izjūtu:

1. Vienā ēdienreizē neēd pārāk daudz!

Nereti liekas, ka vēders ir uzpūties, un problēma patiesībā ir tā, ka vienkārši esi ēdis pārāk daudz. Ja mielojies ar lielām maltītēm un pēc tam izjūti diskomfortu, mēģini ēst mazākas porcijas. Ja nepieciešams – vari savā ikdienā iekļaut vēl vienu maltīti. Svarīgi ir ēdienu kārtīgi sakošļāt. Tas samazinās gan gaisa daudzumu, ko norij kopā ar ēdienu, kas savukārt var būt uzpūšanās cēlonis, gan arī liks ēst lēnāk, kas ir saistīts ar mazāku pārtikas uzņemšanu jeb mazākām porcijām.

2. Izvairies "norīt" gaisu!

Gremošanas sistēmā gāzes nonāk divos veidos. Viens no tiem – baktērijas ražo gāzi zarnās. Savukārt otrā variantā gāze nonāk ķermenī, kad, ēdot vai dzerot, tiek norīts gaiss. Lielākie likumpārkāpēji šajā jautājumā ir gāzētie dzērieni, piemēram, limonādes. Tās satur burbuļus ar oglekļa dioksīdu, gāzi, kura atbrīvojas no šķidruma pēc tam, kad ir nonākusi kuņģī. Arī košļājamā gumija, dzeršana caur salmiņu un ešana sarunājoties vai steidzoties var izraisīt lielāku norītā gaisa daudzumu.

3. Neturi sevī "lieko"!

Aizcietējums ir ļoti izplatīta gremošanas problēma, un tam var būt daudz un dažādu iemeslu. Pētījumi rāda, ka aizcietējums bieži arīdzan var pastiprināt vēdera uzpūšanās simptomus. Tāpēc ieteicams ir uzturā iekļaut šķiedrvielas, taču vienlaikus arī nepārspīlējot ar tām. Izmēģini arīdzan vairāk dzert ūdeni un palielināt fiziskās aktivitātes.