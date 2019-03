Veselīgi paradumi, kas palīdzēs vieglāk atbrīvoties no liekā svara

Tuvojoties vasarai, netrūkst cilvēku, kas vēlas atbrīvoties no kāda lieka kilograma, lai pludmales sezonu sagaidītu ar pārliecību par savu ķermeni. Tāpat arī der piebilst, ka liekais svars pašlaik ir viena no aktuālākajām problēmām, kas skar sabiedrības veselību. Neatkarīgi no gadalaika un sabiedrības uzliktajām normām veselīgs dzīvesveids un svars tev palīdzēs justies labāk visos gadalaikos, tāpēc ir būtiski ieviest paradumus, kas bez īpašas piepūles palīdz uzturēt formu.