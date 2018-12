Vēža pacientus aicina pieteikties psihosociālās rehabilitācijas nometnēm

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" izsludina pieteikšanos 2019. gadam psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības, informē biedrības pārstāvji. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt katra cilvēka spējas pārvarēt slimības radītās emocionālās sekas, kā arī rast spēkus kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pārdzīvots. Kopš 2018. gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

2019. gadā psihosociālā rehabilitācijas programmas specializētas pēc diagnožu grupām, ar mērķi pēc iespējas precīzāk un pilnvērtīgāk palīdzēt pārvarēt slimības sekas, nodrošinot atbilstošu speciālistu piesaisti, kā arī savstarpējo atbalstu no cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi. Tāpēc aicinām visus, kas piesakās programmām, sekot līdzi to specializācijai.

Kā norāda "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, psihosociālās rehabilitācijas galvenais mērķis ir palīdzēt nostiprināt apziņu, ka dzīve pēc vēža turpinās. "Šī programma palīdz restartēties atpakaļ dzīvē, jo tā veidota, lai dalībnieki iegūtu zināšanas un informāciju par diagnozi un veselīgu dzīvesveidu, gūtu psiholoģisko atbalstu grupu terapijas nodarbībā un individuāli, kā arī iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Tāpēc aicinu pieteikties kādai no programmām, lai to izdarītu, jums tikai ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama biedrības mājaslapā", uzsver Berķe.

Biedrība psihosociālās rehabilitācijas programmu ievieš no 2009. gada, kad tā tika īstenota par ziedojumos piesaistītiem līdzekļiem. Kopš 2018. gada psihosociālā rehabilitācija cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības ir valsts apmaksāts pakalpojums. To var saņemt ikviens pēc akūtā ārstēšanas posma. "Spēka Avots" ir sešu dienu programma, kur visas izmaksas tiek segtas no valsts līdzekļiem. 2018. gadā tika īstenotas 24 programmas. Plašāka informācija pieejama šeit.