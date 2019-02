Viedtālrunis un glāze alkohola: paradumi, kuri kaitē kvalitatīvam miegam

Daudzi cilvēki saskaras ar ierastu problēmu – dodas pie miera laicīgi, guļ aptuveni astoņas stundas, taču no rīta tāpat jūtas noguruši. Viens no variantiem ir miega traucējumi, tomēr, kā ziņo portāls "Pure Wow", pie vainas var būt arī tavi paradumi pirms gulētiešanas, kuri būtiski ietekmē miega kvalitāti, tāpēc centies tos izslēgt no sava vakara rutīnas saraksta.

Pēdējie uzdevumi darba vajadzībām Ja darba vidē jūties uztraukta un nespēj nomierināties, vislabāk nenes pienākumus arī uz mājām. Saprotams, ka cita situācija, ir tām, kuras strādā savā mājvietā, tomēr darba laikam vajadzētu būt sapratīgam abās situācijās. Lai arī kā esi pieradusi veikt savus pienākumus, centies tos pabeigt jau dažas stundas pirms miega. Savukārt, ja pēdējā brīdī jāatbild uz svarīgu e-pasta vēstuli, izvairies no rakstīšanas tieši gultā. Alkohola lietošana Dažiem alkohols palīdz iemigt, tomēr tas nekādā veidā neuzlabo, bet gan negatīvi ietekmē miega kvalitāti. Turklāt neskaitāmiem cilvēkiem pat no vienas glāzes grādīga dzēriena nākamajā dienā sāp galva vai ir nelaba pašsajūta. Tāpēc nevainīgu vīna glāzi pirms miega labāk aizstāj ar siltu tējas tasi. Viedtālruņa izmantošana Lai arī cik ļoti tu vēlētos pirms miega apskatīt sociālo mediju informāciju vai jaunākās ziņas, labāk no šī ieraduma atsakies. Viedtālruņa un citu ierīču izstarotā zilā un baltā gaisma būtiski ietekmē miega hormona melatonīna izdalīšanos, tāpēc var būt grūtības ar iemigšanu. Tas pats attiecas uz televizora skatīšanos, ko nevajadzētu darīt vismaz stundu pirms gulētiešanas. Cukuru saturošu produktu uzņemšana Pirms miega nevajadzētu lietot arī cukuru saturošus produktus, īpaši – konfektes, šokolādes, kūkas vai tādus ēdienus, kuri ir arī ar augstu piesātināto tauku saturu. Cukurs dod ķermenim enerģiju, bet tev vajadzīgs tieši pretējais – kvalitatīvs miegs. Tāpēc labāk izvēlies viegli pārstrādājamu pārtiku un centies neēst vismaz divas stundas pirms gulētiešanas. Pārāk daudz ūdens Zināms, ka ūdens organismam ir vitāli nepieciešams, tomēr pirms gulētiešanas nevajadzētu aizrauties ar tā uzņemšanu. Visticamāk, nakts vidū pamodīsies ar vēlmi doties uz tualeti, bet kvalitatīvais miegs būs iztraucēts. Tā vietā uzņem ūdeni regulāri – sadalot pa stundām dienas laikā nepieciešamo daudzumu.