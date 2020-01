Vielmaiņa – palīgs svara zaudēšanā. Ieteikumi tās iekustināšanai

Tūliņ jau sveiksim pēdējo ziemas mēnesi, kas nozīmē – drīz klāt pavasaris, kas rada atklāsmi, ka arī vasara un pludmales sezona vairs nav aiz kalniem. Tāpēc šis ir īstais laiks, lai atbrīvotos no gurnos sēdošajiem svētku pīrāgiem un rasola vai vienkārši padarītu savu ķermeni tvirtāku. Lai to izdarītu, pavisam noteikti noderēs jauns uztura plāns un fiziskās aktivitātes, taču ņem vērā – tavus rezultātus var ietekmēt arī vielmaiņas ātrums.

''Viņa'' jau reiz skaidrojusi, ka vielmaiņa ir ķermeņa procesi, kas nepieciešami dzīvības uzturēšanai. Citādiem vārdiem – vielmaiņas procesā organisms uzņemtās kalorijas pārvērš enerģijā, kas ķermeņa pilnvērtīgai funkcionēšanai tik ļoti nepieciešama. Tāpat vielmaiņa sevī ietver citus procesus, kas nepieciešami, lai mēs spētu dzīvot, tostarp, elpošanu, pārtikas sagremošanu, šūnu atjaunošanos u.tml. Papildus visam jau minētajam vielmaiņa spēlē lielu lomu svara zaudēšanā vai palielināšanā, tāpēc ir svarīgi zināt, kā to iekustināt.

Iespējams, arī tu esi nolēmusi, ka ir pienācis laiks aktīvāk dedzināt kalorijas. Lai tev tas patiesi izdotos, iedvesmojoties no portāliem ''Very Well'' un ''The Healthy'', iepazīstinām ar ieteikumiem, kā iekustināt vielmaiņu, kas savukārt palīdzēs kaloriju dedzināšanā.

Nodarbini pirkstus



Iespējams, tas izklausās savādi, taču bungāšana pa galdu ar pirkstiem vai to locītavu aktīva izkustināšana var palīdzēt iekustināt vielmaiņu un dienas laikā sadedzināt vairāk kaloriju. To apstiprina arī pētījums, kas publicēts žurnālā ''The American Journal of Clinical Nutrition''. Tas rāda – šāda pirkstu nodarbināšana var palīdzēt nedēļas laikā atbrīvoties no pat 500 gramiem.

Cits lielisks veids, kā nodarbināt plaukstas un pirkstus, ir stresa bumbiņas spaidīšana. Tas palīdz samazināt stresu, tādējādi paātrinot vielmaiņu, ko arī apstiprina kāds žurnālā ''Biological Psychiatry'' publicēts pētījums.