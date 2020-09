Vienkāršas ikdienā iekļaujamas darbības redzes uzlabošanai

Saistība starp veselīgu dzīvesveidu un labu veselību ir nenoliedzama, un tas, protams, attiecas arī uz acu veselību. Rūpīga roku mazgāšana, saulesbriļļu valkāšana un regulāra sportošana ir vien daži piemēri tam, ko vari darīt, lai uzlabotu savu redzi.

Došanās pie acu ārsta nav vienīgais solis, ko vari spert savu acu veselības labā. Tāpat kā ar jebkuru citu ķermeņa daļu, svarīgi ir katru dienu pievērst uzmanību savai redzei un iespējami kaitnieciskiem faktoriem. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Health Line", esam apkopojuši vērtīgus ieteikumus, kā ikdienā rūpēties par savu redzi un acīm.

Uzņem pietiekami daudz vitamīnu un minerālvielu

A, C un E vitamīni, kā arī cinks satur antioksidantus, kas var palīdzēt novērst mākulas deģenerāciju. Tas ir stāvoklis, kad mākula, acs daļa, kas kontrolē centrālo redzi, pasliktinās. Šīs svarīgās uzturvielas var uzņemt ar dažādiem dārzeņiem un augļiem, piemēram, burkāniem, sarkanās paprikas, brokoļiem, spinātiem, zemenēm, saldajiem kartupeļiem un citrusaugļiem. Labākai acu veselībai arīdzan ieteicams lietot pārtikas produktus, kas bagāti ar omega-3 taukskābēm, piemēram, lasi un linsēklas.

Neaizmirsti karotinoīdus

Arī citas barības vielas ir būtiskas redzes uzlabošanai. Starp tām ir luteīns un zeaksantīns, kas ir tīklenē sastopami karotinoīdi. Tos var atrast arī lapu zaļumos, brokoļos, cukini un olās. Šie karotinoīdi palīdz aizsargāt mākulu, uzlabojot pigmenta blīvumu, kā arī absorbējot ultravioleto un zilo gaismu.

Uzturi sevi formā

Jā, vingrinājumi un veselīga svara uzturēšana var palīdzēt arī tavām acīm, ne tikai jostasvietai. 2. tipa cukura diabēts, kas biežāk sastopams cilvēkiem ar lieko svaru vai aptaukošanos, var sabojāt sīkos acs asinsvadus. Šo stāvokli sauc par diabētisko retinopātiju. Pārāk daudz cukura, kas cirkulē asinīs, traumē smalkās artēriju sienas. Diabētiskā retinopātija liek no ļoti mazām artērijām tīklenē izplūst asinīm, un tādējādi acī ietek šķidrums, kas kaitē redzei. Tieši tāpēc ir tik būtiski regulāri pārbaudīt cukura līmeni asinīs.

Neatstāj novārtā hroniskas saslimšanas

Diabēts nav vienīgā slimība, kas var ietekmēt redzi. Citi apstākļi, piemēram, augsts asinsspiediens vai multiplā skleroze, var skādēt redzei. Šīs iepriekšminētās saslimšanas ir saistītas ar hronisku iekaisumu, kas var kaitēt visai veselībai, vienalga – kāju, roku vai acs. Piemēram, redzes nerva iekaisums var izraisīt sāpes un pat pilnīgu redzes zudumu. Kaut arī tādu slimību kā multiplo sklerozi nevar pilnībā novērst, var mēģināt to iegrožot, izmantojot veselīgus ieradumus un medikamentus. Savukārt augstu asinsspiedienu var efektīvi ārstēt ar veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm un antihipertensīviem medikamentiem. Vienlaikus jāsaprot – kas der visiem, tas neder nevienam, tāpēc ir ļoti būtiski vērsties ārsta, kas spēs sniegt piemērotu palīdzību.

Valkā aizsargbrilles

Neatkarīgi no tā, vai spēlē tenisu, strādā savā garāžā vai veic zinātnisku eksperimentu skolā, ir svarīgi aizsargāt acis ar piemērotām brillēm. It īpaši būtiski tas ir gadījumos, kad ir saskarsme ar ķīmiskām vielām, asiem priekšmetiem vai sīkiem materiāliem, piemēram, koka skaidām. Savainot acis ir itin viegli, taču tās izārstēt var būt diezgan grūti.

Atceries arī par saulesbrillēm

Saulesbrilles nav paredzētas tikai tāpēc, lai izskatītos modīgi. Briļļu valkāšana ir viens no vissvarīgākajiem soļiem, ko vari spert savas redzes uzlabošanā. Ja iespējams – izvēlies brilles, kuras no saules gaismas bloķē 99 līdz 100 procentus UVA un UVB starojuma. Modīgais aksesuārs palīdz aizsargāt acis no dažādām saslimšanām, piemēram, kataraktas, mākulas deģenerācijas un citām, kas rodas no acu bojājumiem. Ja vēl neesi iegādājusies brilles, izmanto cepuri ar platu maliņu – arī tā var pasargāt acis no saules bojājumiem.

Ievēro noteikumu 20-20-20

Tavas acis dienas laikā smagi strādā, un tām laiku pa laikam ir nepieciešams neliels pārtraukums. Slodze acīm var būt sevišķi liela, ja ilgstoši strādā pie datora. Lai mazinātu saspringumu, ievēro noteikumu 20-20-20. Tas nozīmē, ka ik pēc 20 minūtēm tev ir jāpārtrauc skatīties uz ekrānu un 20 sekundes jāskatās uz kaut ko 20 pēdu jeb aptuveni sešu metru attālumā.

Pārtrauc smēķēšanu

Šķiet, visiem ir zināms, ka smēķēšana kaitē plaušām un sirdij, nemaz nerunājot par matiem, ādu un zobiem. Taču jāsaka, ka kaitīgais ieradums ietekmē arī gandrīz visas citas ķermeņa daļas, tostarp arī acis. Smēķēšana dramatiski palielina kataraktas un ar vecumu saistītas mākulas deģenerācijas risku. Par laimi – tavas acis, plaušas, sirds un citas ķermeņa daļas jau pirmajās stundās pēc smēķēšanas atmešanas var sākt atgūties no gadiem radīta kaitējuma no cigaretēm. Jo ilgāk izvairīsies no cigaretēm, jo lielāks labums būs taviem asinsvadiem, kā arī mazināsies iekaisums acīs un citās ķermeņa daļās.

Mazgā rokas un lēcas

Tavas acis ir īpaši neaizsargātas pret baktērijām un infekcijām. Pat lietas un vielas, kuras šķietami tikai kairina acis, var ietekmēt redzi. Šo iemeslu dēļ ir būtiski vienmēr nomazgāt rokas, pirms pieskaries acīm vai rīkojies ar kontaktlēcām. Ir arīdzam ļoti svarīgi mazgāt lēcas tieši tā, kā norādīts instrukcijā.