'Vienu jau var' jeb Pazīmes, kas liecina par alkohola atkarību

Vīna glāze pie vakariņām, pāris kokteiļu piektdienas vai/un sestdienas vakarā – daudziem no mums tas nešķiet nekas neparasts vai nosodāms. Tomēr robeža starp salīdzinoši nevainīgu iedzeršanu un atkarību no alkohola var būt pavisam trausla. Reizēm pat it kā nevainīgi paradumi var mūs ievilināt atkarību slazdā.

Ieskaties "Psychology Today" ekspertu sagatavotajās pazīmēs, kas liecina par atkarību no alkohola. Iespējams, ka tās palīdzēs atpazīt bīstamus rīcību un sajūtu modeļus un ļaus tos mainīt, pirms ir par vēlu. Alkohols sāk kontrolēt tavu sociālo aktivitāšu plānošanu. Tam var būt vairākas formas, piemēram, tu sevi pieķer pie domas, ka vēlies pavadīt vairāk laika kopā ar tiem draugiem, kam patīk iedzert un kuru klātbūtnē parasti lieto alkoholu. Tāpat var gadīties, ka tu labāk paliec mājās, lai atslābinātos, nedaudz iedzerot, nevis dodies satikt draugus. Bīstama ir arī atslābinošā vīna glāze, alus pudele vai smalkais viskijs. Palikšana mājās var pat dot zaļo gaismu iedzert vairāk, jo tev nav jāuztraucas par to, ka nevarēsi sēsties pie stūres. Tu mēdz iedzert arī pirms satiec draugus, lai dotos ballēties. Jaunieši to mēdz dēvēt par "iesildīšanos" pirms ballītes. Parasti tas nozīmē nedaudz iedzert pirms ballītes mājās, lai iereibtu un ietaupītu naudu, kas tiktu iztērēta par kokteiļiem. "Iesildīšanās" vienatnē noteikti ir pazīme, ko nedrīkst ignorēt. Tomēr pat tad, ja to dari kopā ar draugiem, atceries, ka tas gandrīz droši garantē daudz lielāku izdzertā alkohola daudzumu. Tāpat pievērs uzmanību tam, kā tu skaiti patērētā alkohola daudzumu. Ja ignorē iedzeršanu pirms ballītes vai "kaut kad agrāk pa dienu", tu sevi māni par patieso patērētā alkohola daudzumu. Ja pieķer sevi, šādi rīkojamies, uztver to kā ļoti nopietnu brīdinājuma signālu. Tu sāc šķirot "īsto" un "neīsto" alkoholu. Cilvēki pret dažādiem alkoholiskajiem dzērieniem izturas atšķirīgi. Parasti vīns, alus vai sidrs netiek uztverti tik nopietni kā stiprais alkohols. Ja tu sāc izturēties pret dzērieniem ar zemāku alkohola saturu, kā pret "neīstu" alkoholu un to lietošanu neuzskati par dzeršanu, tev, ļoti iespējams, jau ir neveselīgas attiecības ar grādīgajiem dzērieniem. Tu mēdz satraukties par to, ka alkohols beigsies. Alkoholu veikalos tirgo tikai noteiktās diennakts stundās. Ja tev ir svarīgi iegādāties tik daudz alkohola, lai tā nepietrūktu, vai arī veikala slēgšanas laiks tevi regulāri satrauc, pievērs uzmanību savām attiecībām ar alkoholu. Ja tavas attiecības ar grādīgajiem dzērieniem ir veselīgas, kāpēc gan, lai tu regulāri satrauktos par to, ka nevarēsi iedzert vai arī, ka dzērienu varētu būt par maz? Tāpat par problēmu var liecināt tas, ka tevi izbrīna, ja kāds aizkorķē līdz galam neizdzertu pudeli, norādot, ka vairāk dzert nevēlas. Kāpēc gan neizdzert līdz galam? Labāk pajautā sev, kāpēc tas būtu jādara. Tevi sadusmo tas, ka citi dzer pārāk lēni. Var gadīties, ka tu sevi pieķer situācijā, ka esi pirmā pabeigusi savu dzērienu un mudini citus dzert ātrāk, lai tu varētu ķerties pie nākamās glāzītes. Protams, ka tu negribi izcelties, izdzerot vairāk par saviem draugiem. Ja visi iedzen vēl nedaudz, tu neizcelies. Tāpat esi piesardzīga, ja tevi sadusmo, kad kāds draugs pasaka: "Man šim vakaram pietiek. Es vairāk nedzeršu." Tu pamani, ka lielākajā daļā fotogrāfiju tev rokās ir alkohola glāze. Protams, fotogrāfijās netiek iemūžināta visa tava dzīve, bet gan noteikti notikumi, piemēram, tikšanās ar draugiem. Tomēr šādi attēli var pastāstīt gana daudz. Pamēģini saprast, kāpēc visās fotogrāfijās esi ar dzērienu rokās. Vai tiešam tev iemūžināt vērtas ir šķitušas tikai tās reizes, kad esi lietojusi alkoholu? Ko vēl tu mēdz darīt kopā ar saviem draugiem, ja neskaita dzeršanu? Tevi satrauc atkritumu spaiņa saturs (un skaņa). Pudeles parasti aizņem diezgan daudz vietas tavā atkritumu spainī. Vai tu domā par to, ka draugi vai kaimiņi pamanīs, cik daudz pudeļu ir tavos atkritumos? Vai centies iznest atkritumus pēc iespējas klusāk, lai kaimiņi nedzirdētu pudeļu grabināšanu? Ja atbilde ir apstiprinoša, iespējams, jau pati esi pamanījusi, ka tavas attiecības ar alkoholu nav veselīgas, un centies šo atklāsmi noslēpt no līdzcilvēkiem. Alkoholiķu stāstos tu atpazīsti sevi. Iespējams, kāds, ar ko kādreiz iedzēri, vai pavisam svešs cilvēks stāsta par savu pieredzi atkarības varā un tu nevari saprast, kāpēc tik daudzas detaļas un emocijas šķiet tik pazīstamas. Ja šādos stāstos atpazīsti sevi, var gadīties, kas tas tāpēc, ka arī tev jau ir izveidojusies atkarība no alkohola.