Vienu jau var... Pārmērīgas alkohola lietošanas negatīvās sekas

Pamostoties ar paģirām, uzreiz ir skaidrs, ka iepriekšējā vakarā izdzertais alkohols neko labu tev nav devis. Un pētījumi rāda – pārmērīga alkohola patēriņa sekām var būt lielāka ietekme uz tavu organismu, nekā tikai vienas dienas ilgas ciešanas. Laika gaitā, izdzerto dzērienu skaitam augot, alkohols var negatīvi ietekmēt tava organisma funkcijas.

Pārmērīga alkohola lietošana var:

Izmainīt tavu DNS un likt vēl vairāk alkt pēc alkohola

Pārmērīga alkohola lietošana – četri līdz pieci dzērieni divu stundu laikā un smags dzeršanas periods – pārmērīga dzeršana piecas vai vairāk dienas mēnesī, var izmanīt tavu genomu, skaidrots portālā ''Everyday Health''. Pētījums, kas 2018. gadā publicēts žurnālā ''Alcoholism: Clinical & Experimental Research'', identificēja divus gēnus, kuri alkohola ietekmē var mainīties, – viens ietekmē ķermeņa bioloģisko pulksteni, bet otrs regulē stresa reakcijas sistēmu. Pētījuma autori no Rutgersa Universitātes arī atklāja, ka ģenētiskās izmaiņas pārmērīgas un smagas dzeršanas periodos bija saistītas ar lielāku vēlmi pēc alkohola.

Palielināt vēža risku – īpaši galvas, kakla, aknu un krūts

Amerikas Nacionālais vēža institūts citē vairākus pētījumus, piemēram, 2012. gadā žurnālā ''Annals of Oncology'' publicēto pētījumu, kas liecina – alkohola lietošana palielina vairāku vēža tipu risku. Saskaņā ar 2015. gadā ''International Journal of Cancer'' publicēto pētījumu, tiek lēsts, ka 2012. gadā vairāk nekā pieci procenti no visiem jaunajiem vēža gadījumiem un gandrīz seši procenti no visiem vēža izraisītajiem nāves gadījumiem visā pasaulē ir saistīti ar pārmērīgu alkohola lietošanu.

Smaga alkoholisma gadījumā risks būtiski palielinās. Piemēram, cilvēkiem ar smagu alkoholismu ir piecas reizes lielāks barības vada vēža risks nekā alkohola nelietotājiem. Bet, kā izrādās, pat kontrolēta un šķietami saprātīga alkohola lietošana palielina risku, ka attīstīsies mutes, rīkles vai krūts vēzis. Amerikas Nacionālā alkohola lietošanas un alkohola institūta Vielmaiņas un ietekmes uz veselību nodaļas direktore Keitija Junga uzsver – ka pat viens alkoholisks dzēriens dienā var palielināts krūts vēža risku.

Izmainīt mikroorganismu sastāvu zarnās

Gremošanas traktā ir desmitiem triljonu mikroorganismu (galvenokārt ''labo'' baktēriju), kas palīdz organismam izpildīt dažādus uzdevumus, piemēram, sagremot pārtiku un ražot vitamīnus. Alkohols, savukārt, iejaucas šo organismu sastāvā un funkcijās. 2015. gadā žurnālā ''Alcohol Research: Current Reviews'' publicētajā pētījumā atklāts – hronisks alkohola patēriņš var izraisīt baktēriju aizaugšanu un nelīdzsvarotību zarnās. Tā rezultātā var rasties virkne gremošanas problēmu, tostarp sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās, aizcietējumi, caureja un rozācija.

Ietekmēt ilgtermiņa atmiņu un smadzeņu struktūru

Viens vakars pārmērīgas dzeršanas vai smagas dzeršanas periods var izraisīt sava veida atmiņas zudumus – tas ir laika posms, no kura iereibušais cilvēks nespēj atcerēties galvenos notikumus un detaļas, ja vispār spēj kaut ko no alkohola lietošanas atcerēties. Alkohola lietošana var arī izraisīt ilgstošas problēmas smadzeņu darbībā. Cilvēkiem, kuri ilgstoši lieto daudz alkohola, ir risks izmainīt smadzeņu ''elektroinstalāciju'', kas pat pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas var izraisīt kognitīvās problēmas. Smaga alkohola lietošana var arī sabojāt smadzeņu audus un palielināt insulta risku, liecina pētījumi.

Izraisīt hormonālos traucējumus

Hroniska alkohola lietošana arī var nodarīt postījumus ķermeņa endokrīnajai sistēmai. Hormonus ražojošie dziedzeri nodrošina vairākas svarīgas ķermeņa funkcijas, tostarp augšanu un attīstību, vielmaiņu un garastāvokļa izmaiņas. Pētījums, kas 2013. gada septembrī publicēts žurnālā ''Endocrine and Metabolism Clinics of North America'', atklāja – smaga un bieža alkohola lietošana var traucēt nervu, endokrīnās un imūnsistēmas savstarpējo ''saziņu''. Sekas var būt nopietnas un svārstīgas. Stresa anomālijas, reproduktīvais deficīts, ķermeņa augšanas defekti un imūnā disfunkcija ir tikai daži no iespējamajiem riskiem, kas atrodas visa garā saraksta augšgalā.

Cik daudz alkohola ir par daudz?

Medicīnas speciālisti, runājot par alkohola lietošanu, iesaka mērenību. Saskaņā ar Amerikas Slimību profilakses un veselības veicināšanas biroja sniegto informāciju, vairāk nekā viens dzēriens dienā sievietēm un divi dzērieni vīriešiem jau tiek uzskatīti par pārmērīgu alkohola lietošanu. ''Katru nedēļas dienu izdzert pa vienam grādīgajam dzērienam nav tas pats, kas sestdienā izdzert septiņus dzērienus,'' saka Junga. ''Pārmērīga alkohola lietošana nekad nav droša.''