Vietas un priekšmeti mājoklī, kurus dezinficēt saslimšanas riska mazināšanai

Papildus ierastajai saaukstēšanās un gripai, par kurām liecina piloši deguni, klepus un šķavas, joprojām nerimstošā cīņa ar Covid-19 mūs ir darījusi vēl piesardzīgākus pret jebkādu saslimšanu. Lai šajā laikā tu un tavi mīļie būtu pēc iespējas pasargātāki, ir vairāki priekšmeti un vietas tavā miteklī, kuras prasa rūpīgu dezinficēšanu. Un, lai arī tas ir svarīgi katrā gripas sezonā, šobrīd tas ir jo īpaši aktuāli.

Amerikas Slimību kontroles un profilakses centrs ir izstrādājis vadlīnijas tam, ko un kā pareizi dezinficēt, lai samazinātu saslimšanas risku. Portāls ''Health'' ir izcēlis septiņas galvenās vietas mājās un priekšmetus, kurus izmantojam visbiežāk, līdz ar to regulāra to dezinficēšana ir īpaši svarīga. Protams, atceries, ka vīrusa nomērdēšanai tev būs nepieciešams līdzeklis, kas satur vismaz 70 procentus alkohola. Ko un kā pareizi dezinficēt? To noskaidro turpmākajās rindās.

Viedtālrunis

Neapšaubāmi, tu savam viedtālrunim dienas laikā pieskaries neskaitāmi daudz reižu, un, iespējams, tu to turi rokās arī šobrīd, lasot te rakstīto. Pat ja tu regulāri un pareizi mazgā savas rokas, bet nedezinficē savu viedtālruni, mikrobi tāpat nonāk atpakaļ uz tavām rokām. Un, ņemot vērā to, cik bieži mēs sniedzamies pēc sava tālruņa, nav nekāds pārsteigums, ka Arizonas Universitāte savā 2012. gada pētījumā atklāja – uz viedtālruņiem ir vairāk mikrobu un baktēriju, nekā uz tualetes poda.

Lai kārtīgi dezinficētu savu tālruni, bet nenodarītu tev nekādus ar mitrumu saistītus bojājumus, seko šiem norādījumiem:

nomazgā rokas;

noslauki tālruņa virsmu ar antibakteriālu mikrošķiedru salveti vai lupatiņu;

uzsmidzini dezinfekcijas līdzekli uz drāniņas, nevis uz paša telefona;

noņem viedtālruņa vāciņu, ja tev tāds ir, un arī to rūpīgi apslauki ar drāniņu, kas apsmidzināta ar dezinfekcijas līdzekli, un ļauj vāciņam nožūt, pirms liec to atpakaļ.

Foto: Shutterstock

Datora klaviatūra

Datora klaviatūrai ir daudz mazu spraudziņu un gana liela virsma, kuru tu, ļoti iespējams, spaidi vairākas stundas katru dienu. Un arī tava klaviatūra ir mikrobu un baktēriju vācēja. Lai to rūpīgi notīrītu, vispirms uz brīdi noliec sāņus savu darbu un izslēdz datoru, ja lieto portatīvo, vai atvieno tastatūru no datora, ja tā saistīta ar USB vadu. Kā savulaik rakstījusi ''Tava Māja'', veikalos ir pieejami speciāli datoru tīrītāji aerosola veidā. Šie līdzekļi ir izveidoti ar gaisa trupiņu, kas izpūš visus putekļus, un to izmanto arī fototehnikas tīrīšanai.

Ja nevēlies iegādāties šo salīdzinoši dārgo tīrīšanas līdzekli, ņem talkā sausu švammi vai sūkli ar spicām malām. Jo poraināks būs sūklis, jo tas labāk uzslaucīs putekļus. Vēl vairāk šis process tiks atvieglots, ja sūklis tiks nedaudz samitrināts ar speciālu datortehnikas tīrīšanas šķidrumu. Tīrīšanai vari izmantot arī ausu tīrāmo kociņu vai kādu tīru kosmētikā izmantojamu otiņu – tas palīdzēs izslaucīt putekļus no šaurām un mazām spraugām. Savukārt, kad no putekļiem un drupatām vai citiem krikumiem esi atbrīvojusies, ņem talkā mikrošķiedru lupatiņu, kuru apsmidzini ar dezinfekcijas līdzekli, bet ne tik daudz, lai no tās līdzekli varētu izžmiegt, kārtīgi noslauki klaviatūru. Vairāk ieteikumu klaviatūras tīrīšanai lasi šajā rakstā.

Durvju rokturi un gaismas slēdži

Iespējams, doma, ka kādu saslimšanu varētu saķert no durvju roktura, tev šķiet muļķīga, taču, kā stāsta Arizonas Universitātes vides mikrobioloģijas profesors Čaks Gerba, tas ir pat ļoti iespējams. Durvju rokturu un gaismas slēdžu tīrīšanai vari izmantot izsmidzināmos dezinfekcijas līdzekļus, taču esi uzmanīgs, tos izsmidzinot uz gaismas slēdžiem, – līdzekļa pilieni nedrīkst nonākt slēdža iekšpusē. Tas var sabojāt slēdzi, izraisīt elektrības īssavienojumu vai pat tevi traumēt. Drošākai slēdžu tīrīšanai arī vari izmantot mitru, nevis slapju mikrošķiedras lupatiņu.

Virtuves virsma

Visticamāk, virtuves virsmu tu jau regulāri un rūpīgi tīri, taču saaukstēšanās un gripas sezonā tas ir īpaši svarīgi, jo virtuve ir vieta, kur satiekas visa ģimene, līdz ar to visi pieskaras virtuves virsmai ar savām rokām, uz tās atstājot visdažādākos mikrobus un baktērijas. Tāpēc nenāks par ļaunu iegādāties kādu izsmidzināmo virsmu dezinfekcijas līdzekli, ar kuru notīrīt virsmu vēl rūpīgāk. Protams, atceries sekot līdzi uz iepakojuma norādītajai instrukcijai – varbūt pēc virsmas notīrīšanas tai kādu laiku nav ieteicams pieskarties.

Foto: Shutterstock

Plīša rotaļlietas un pledi

Lai arī ikdienā laiku pa laikam pārmazgāt mājās esošās plīša rotaļlietas un pledus ir normāli un noteikti jau ierasta prakse arī tavās mājās, ja tavs bērns vai cits mājinieks nupat ir beidzis slimot, mazgāšana ir obligāti nepieciešama. Ja iespējams, rotaļlietas un pledus mazgā veļas mašīnā augstākajā iespējamā temperatūrā, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, un pēc tam ļauj izmazgātajam rūpīgi izžūt.

Darba galds

Tā kā šajā laikā arvien vairāk cilvēku strādā no mājām, ir svarīgi rūpīgi tīrīt arī mājas darba zonu. Neatkarīgi no tā, vai tev mājās ir atsevišķs darba kabinets vai tava darba vieta ir virtuves galds, atceries laiku pa laikam ar dezinfekcijas līdzekli notīrīt gan galdu, gan arī krēslu, uz kura regulāri sēdi. Tāpat padomā, kurām vietām savā mājas darba zonā pieskaries visbiežāk, un arī tās regulāri dezinficē.

Televizora pults

Viena lieta ir nenoliedzama – vairāk laika mājās nozīmē vairāk laika, lūkojoties televizora vai datora ekrānā, kurā skatāms kāds seriāls vai filma. Līdz ar to arī televizora pults ir viens no priekšmetiem, kuru nepieciešams regulāri dezinficēt. Atceries gan pirms tīrīšanas izņemt pults baterijas. Rūpīgai tīrīšanai izmanto jau vairākkārt pieminēto mikrošķiedras lupatiņu, kas samitrināta ar 70 procentīgu dezinfekcijas līdzekli, kā arī ņem talkā ausu tīrāmos kociņus, lai notīrītu putekļus un citus gružus, kas iespraukušies aiz pults pogu maliņām. Kad pults tīra, pirms liec atpakaļ baterijas, pārliecinies, ka tā ir pilnībā nožuvusi.