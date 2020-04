Eiropā gripa epidēmijas sezonā var izdzēst vairākus simtus tūkstošu dzīvību, lai gan ir pieejamas vakcīnas. Tomēr šogad uz Covid-19 fona par gripu nav dzirdams teju nekas. Saslimšanu un nāves gadījumu skaits ir manāmi krities – līdz aprīlim Latvijā reģistrēti vien atsevišķi gadījumi. Kādēļ tā?

Vai koronavīruss izspiedis gripu?

Ģimenes ārsts Jevgēņijs Bondins Rīgā vada divas privātprakses. Vairāk nekā pusi laika viņš velta darbam ar bērniem. Kopš marta, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, gan Bondins, gan viņa kolēģi ievērojuši, ka pie viņiem pēc palīdzības krietni retāk vēršas pacienti ar elpceļu saslimšanām. Šī sezona aizvadīta daudz vieglāk nekā parasti. "Es [pacientiem] saku: lūk, gripas epidēmija beigusies! Bet viņi brīnās – vai tad tāda vispār bija?" stāsta ārsts.

Līdzīga situācija novērota daudzās citās valstīs. Ziemeļu puslodē gripas sezona parasti sākas oktobra vidū un ilgst līdz maija vidum. Gadās, ka mirušo gripas slimnieku skaits līdzvērtīgs Covid-19 upuru skaitam – neraugoties uz to, ka pieejamas vakcīnas, ziņo "Reuters".

Šogad, kā norāda speciālisti Eiropā, gripas epidēmija beigusies krietni agrāk nekā parasti. Pērn tā ilga no oktobra līdz maijam, bet šajā gadā ziņojumi par jaunām saslimšanām krasi apsīka jau martā. Pagaidām nav apkopoti dati par nāves gadījumiem, taču tiek uzskatīts, ka to būs ievērojami mazāk nekā citus gadus. Frankfurtes universitātes slimnīcas virusologs Holgers Rabenaus sarunā ar "Reuters" kā vienu no skaidrojumiem šai tendencei min arī pastiprinātos drošības pasākumus cīņā ar jauno koronavīrusu: aizsargmaskas, pašizolāciju, fizisko distancēšanos.

Šajā sezonā Latvijā gripas sezona sākās agrāk nekā parasti – jau oktobra pirmajās dienās, portālam "Delfi" pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģe Raina Ņikiforova. "Decembra sākumā, pirms ziemas brīvlaika, Latvijā bija visaugstākā gripas saslimšanas intensitāte," teic epidemioloģe. 12. martā, kad premjerministrs Krišjānis Kariņš ("Jaunā Vienotība") izsludināja ārkārtējo situāciju koronavīrusa dēļ, gripas epidēmija jau mazinājās. Nedēļu vēlāk, 19. martā, SPKC pavēstīja par gripas epidēmijas beigām. Tagad Latvijā tiek reģistrēti vien atsevišķi saslimšanas gadījumi.

Kā norāda Ņikiforova, gripas sezona ne tikai beigusies agrāk nekā parasti, bet arī bijusi salīdzinoši viegla: "Šajā sezonā pacientiem daudz mazāk bija nepieciešama hospitalizācija, kā arī bija daudz mazāk mirušo pacientu ar gripas diagnozi." Statistika rāda, ka līdz aprīļa beigām bija hospitalizēti 1249 pacienti un fiksēti 23 nāves gadījumi. Iepriekšējā sezonā miruši 78 gripas pacienti, slimnīcā ārstējušies 2046.