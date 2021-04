Visa par daudz... Kāpēc svētkos pārēdamies un kā uzlabot pašsajūtu

Svētku izskaņā nereti nākas meklēt pēc ērtāka un brīvāka apģērba, jo visu dienu (vai pat vairākas) bagātīgi ēsts un sajūtu ziņā šķiet, ka vēders līdzinās balonam un ķermenis ir pietūcis un mudina visu atlikušo dienu nekustīgi pavadīt gultā. Diemžēl nav iespējams ''atēst'' to, kas jau apēsts, bet ir paņēmieni, kas var līdzēt uzlabot slikto pašsajūtu. Galvenais – nenosodi sevi par svētku pārmērībām!

Kāpēc mums ir tendence pārēsties?

Viens no iemesliem, kāpēc svētkos pārspīlējam ar ēdiena patēriņu, ir stress, skaidrots portālā ''Very Well Fit''. Brīvdienas, kurās bieži vien jāsarauj darbi un jāpagūst izdarīt visu un vēl vairāk, stresa līmenis mēdz pakāpties septītajās debesīs. Un šī sajūta pati par sevi var izraisīt neveselīgus ēšanas paradumus, kas nebūt nenāk par labu slaidajai līnijai.

Pārāk daudz aktivitāšu un darāmo darbu, pat tad, ja tie ir nesaistīti ar ienākumu avotu un grozās ap svētkiem, piemēram, ēdiena gatavošana, iepirkšanās un svinēšana, var vainagoties ar pārāk lielu svētku izraisītu stresu, kas liek justies iztukšotiem. Un svētki bieži vien mūs piespiež visu ko darīt par daudz: pārāk daudz ēst, dzert, iepirkties un pat būt kopā ar ģimenes locekļiem, kas var novest pie stresa vai pat izdegšanas.

Šīs ir tikai dažas sajūtas, kas var rasties pēc svētkiem:

galvassāpes;

muskuļu spriedze;

miega problēmas;

depresija;

vēdera uzpūšanās vai nogurums no pārmērīga tauku vai cukura patēriņa;

vainas sajūta par pārmērīgu ēšanu.

Kā atgūties un uzlabot pašsajūtu





Tā vietā, lai ļautu vainas apziņai un briesmīgajām sajūtām tevi pārņemt, ņem vērā turpinājumā uzskaitītos ieteikumus, kas palīdzēs pēc svētkiem atgūties.

Pārvari vainas izjūtu

Neatkarīgi no tā, vai apēdi divas, piecas vai desmit Lieldienu olas, kaitējums jau ir nodarīts, uzsvērts portālā ''Cooking Light''. Atzīsti un pieņem, ka esi ''nogājusi no ceļa'', un palaid vainas apziņu prom. ''Vārtīšanās'' vainas apziņā tikai aizkavē tavas fiziskās formas uzturēšanas centienus, kas var mudināt pilnībā pamest iesākto un palaisties vēl vairāk.

Netuvojies svariem

Iespējams, tu alksti uzzināt, cik daudz svara pēc svētku izvirtībām nācis klāt, taču turies pa gabalu no svariem. Vēdera uzpūšanās un ūdens uzglabāšanās organismā dēļ skaitlis, kuru ieraudzīsi, būs neprecīzs un neatspoguļos patieso ķermeņa svaru. Turklāt šī skaitļa ieraudzīšana, ja tas būs neglaimojošs, var izraisīt emocionālu stresu, kas, savukārt, var mudināt atkal ēst vairāk, nekā nepieciešams.

Atbrīvojies no kārdinātājiem

Kas tevi kārdina? Ko attiecībā pret ēšanas paradumiem stresa vai izsalkuma laikā, tavuprāt, tu nespēj kontrolēt? Atbildēs uz šiem jautājumiem parādā pārtikas produkti, kurus nepieciešams izslēgt no tavas apkārtējās vides. Un tas nebūt nebūs viegli, ja mājās ir bērni vai dzīvesbiedrs, kuram patīk našķēties. Turklāt nevienam (arī tiem, kas nemēģina atbrīvoties no liekajiem kilogramiem) nav vajadzīgas konfektes, tāpēc mudini sevi un mājiniekus izvēlēties veselīgākas alternatīvas, piemēra, augļus.

Izgulies

Garākās brīvdienās dažkārt mēdzam dienas pagarināt, bet naktis samazināt, tādējādi miegam veltot mazāk laika, kas var negatīvi ietekmēt koncentrēšanās spējas, atmiņu, enerģijas un stresa līmeni un svaru. Ja pilnvērtīgi izgulēsies, pašsajūta noteikti kļūst krietni labāka.

Nepārspīlē ar fiziskajām aktivitātēm

Iespējams, tev šķiet, ka pēc tik bagātīgas mielošanās neatliek nekas cits, kā meklēt sporta tērpu un doties paskriet vai pavingrot mājās. Taču tas nebūt nav labākais risinājums, kā likt sev justies labāk, jo tas var izraisīt izdegšanu, savainojumus un viltus sajūtu, ka uzņemtās kalorijas jau ir pagātne. Visefektīvākā metode ir atgriezties pie sava normālā fizisko aktivitāšu režīma, ja tev tāds ir.

Foto: Shutterstock

Patiesībā izkustēšanās būs vērtīga jebkuram neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, jo pat dažas minūtes kustību var uzlabot garastāvokli un enerģijas līmeni. Un kā kustība derēs arī vienkārša pastaiga.

Dzer ūdeni

Hidratācija ir atslēga, lai novērstu bada sajūtu un atbrīvotos no ''piepūstā'' ķermeņa pēc svētkiem, nemaz nerunājot par ķermeņa vispārējo veselību. Vieglākais veids, kā izdzert pietiekami daudz ūdens, ir pirms un pēc katras ēdienreizes izdzert glāzi ūdens. Kā arī var palīdzēt ūdens glāzes turēšana pa rokai – kad tā tukša, uzreiz papildini.

Apzinies savas emocijas

Bieži vien emocijas ir sliktu ēdiena izvēļu pamatā, tāpēc ir svarīgi saprast, kā tādas jūtas kā stress, uztraukums un vientulība ietekmē tavu ēšanu, tādējādi, iespējams, palīdzot sev novērst turpmāko svētku pārēšanos. Lai arī niekošanās ar konfektēm konkrētajā brīdī var likt justies labi, tā neatrisina patieso problēmu un vēlāk liek justies vēl sliktāk.

Apzinies, kas notiek un ko jūti nākamreiz, kad izvēlies neveselīgu ēdienu. Un tad piedāvā sev risinājuma plānu. Piemēram, pirms stresa pilnas nedēļas laikus sagatavo veselīgu produktu klāstu un maltīšu sarakstu. Vari arī ieviest ikdienā kādus jaunus hobijus, kas novērsīs domas no našķiem un stresa, piemēram, krustvārdu mīklu minēšanu vai adīšanu, kas nodarbinās rokas un neļaus tām sniegties pēc kārtējās konfektes.