Deviņi iemesli, kas izraisa vēdera pūšanos

Ikviens cilvēks reizumis ir izjutis nepatīkamu vēdera uzpūšanos, kas gribot negribot liek iztēloties, kā ir būt balonam. Visbiežāk uzpūšanās rodas pēc sātīgas maltītes, alkohola vai gāzēto dzērienu lietošanas u. tml. Taču nereti vēders uzpūšas šķietami bez iemesla, tāpēc ir svarīgi zināt, kas to var izraisīt un kā to novērst.

Svētki, kas tuvojas straujiem soļiem, ir tas laiks, kad galdā tiek celti dažādi gardumi, pēc kuru baudīšanas, iespējams, draud vēdera uzpūšanās. Varbūt arī tev ir raksturīga vēdera pūšanās, kas rada diskomfortu, no kura vēlies pēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Iedvesmojoties no portāla "Health", iepazīstinām ar iespējamiem vēdera uzpūšanās iemesliem un veidiem, kā pūšanos var mazināt vai no tās izvairīties.

Taču atceries – pārmērīga vēdera pūšanās var liecināt arī par nopietnām veselības problēmām, tāpēc vienmēr vislabāk konsultēties ar speciālistu.

Alerģijas

Šķiet, katra cilvēka paziņu lokā ir kāds, kuram ir alerģija pret kādu pārtikas produktu, varbūt pat alerģija ir tev pašai. Šo cilvēku imūnsistēma, kas parasti cīnās ar dažādām infekcijām, pārtiku uzskata par vienu no uzbrucējiem – līdzīgi kā infekcijas. Tas noved pie imūnās reakcijas, kuras laikā izdalās tādas ķīmiskās vielas kā histamīns, izraisot elpošanas problēmas, elpošanas ceļu sašaurināšanos, aizsmakumu, klepu, arī nātreni. Cits alerģijas simptoms ir arī vēdera uzpūšanās.

Alerģijas gadījumā vienīgais risinājums ir nepatērēt šo produktu. Ja neesi droša, vai tev ir vai nav alerģija, dodies pie ārsta, jo tikai viņš vislabāk spēs palīdzēt to noskaidrot.