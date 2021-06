Gultas vietā ledusskapis? Veidi, kā pārtraukt ēšanu vēlu vakarā

Neatkarīgi no tā, vai vēlu vakarā tiek ieturēta apjomīga maltīte vai notiesātas dažas šķietami vieglākas uzkodas, šāds ieradums veselībai nenāk par labu. Ēdot naktī, tu vari uzņemt vairāk kaloriju nekā nepieciešams, kas atspoguļojas svara pieaugumā. Turklāt ne vienmēr patiesais iemesls, kādēļ roka pati stiepjas pēc ēdiena, ir izsalkums. Šajā rakstā apkopojām ieteikumus, ko vari likt lietā, lai pārtrauktu ēst vēlu vakarā vai naktī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izproti cēloni

Ierobežota pārtikas uzņemšana dienas laikā, ieradums, garlaicība, trauksme, augsts stresa līmenis, tādu spēcīgu un negatīvu emociju kā skumjas, dusmas, neapmierinātība ar sevi un dzīvi kopumā "apēšana" – jebkas (vai viss) no iepriekš minētā var būt par iemeslu, kādēļ cilvēks ēd naktī un arī tad, kad nav izsalcis. Kā teikts portālā "Health", nakts ēdājiem diezgan raksturīgi vienā reizē patērēt ļoti lielu daudzumu pārtikas – gadās, ka šāda veidā tiek pārsniegti pat 25 procenti no dienas kilokaloriju normas. Atceries arī to, ka pieēšanās pirms gulētiešanas garantē "virsstundu" darbu gremošanas sistēmai, tādējādi tiek ietekmēta miega kvalitāte un atjaunošanās procesi organismā.

Ko darīt? Vērts izveidot īpašu ēdiena un garastāvokļa dienasgrāmatu, kur nevis vienkārši atzīmē dienas laikā apēsto, bet sasaiti to kopā ar kopējo ikdienas ritmu, fiziskajām aktivitātēm un emocijām. Piemēram, šodien apēdu diezgan daudz ātro uzkodu. Kad tas notika? Kādēļ? Kā es tajā mirklī jutos? Skrēju kā vāvere ritenī, kreņķējos, ka nepaspēšu kaut ko izdarīt, un tas bija vienkāršākais/ātrākais ēdiena iegūšanas veids? Vai arī tas ir ieradums, skatoties vakara seriālu/raidījumu? Veicot šādu uzskaiti, būs labi redzams, kādas lietas atkal un atkal atkārtojas, kādas emocijas tobrīd prevalē. Vārdu sakot, kāds tad patiesībā ir ēšanas modelis. Tad var šo informāciju mierīgi izanalizēt un ieskicēt iespējamos variantus, kā situāciju mainīt. Varbūt talkā nāks kāds relaksācijas paņēmiens, varbūt secināsi, ka dusmas un skumjas labāk izskriet, izzīmēt, izdziedāt utt. Katram savs.

Izmanto rutīnu savā labā

Strukturēts ēšanas un miega režīms var palīdzēt līdzsvarot ēdiena uzņemšanas proporciju. Hroniska neizgulēšanās un nekvalitatīvs miegs ilgtermiņā var palielināt aptaukošanās un ar to saistīto slimību risku. Būtu labi mēģināt iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Miegu uzskata par labu, ja piecu līdz 15 minūšu laikā pēc apgulšanās var aizmigt un septiņas līdz astoņas stundas mierīgi nogulēt.

Ne mazāk svarīga ir ēdienreižu plānošana – tādā veidā iespējams samazināt izredzes, ka ēdīsi impulsīvi un izvēlēsies ne tās veselīgākās uzkodas. Turklāt ēšana plānotos intervālos visas dienas garumā var palīdzēt uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un novērst piepešu bada sajūtu, kad šķiet, ka varētu apēst jebko, nogurumu, aizkaitināmību. Jāprot ieklausīties organismā, lai saprastu, kāds režīms ir piemērotākais tieši tev. Kādam pietiks ar trīs pamata maltītēm dienā, citam būs nepieciešamas arī vieglas otrās brokastis un launags. Lielākoties tomēr tiek uzskatīts, ka, ja ēd mazāk nekā trīs reizes dienā, samazinās spēja kontrolēt apetīti un attiecīgi arī ēdiena izvēli.

Vēl viens paņēmiens, kā kontrolēt izsalkuma un sāta sajūtas – katrā maltītē iekļauj kādu olbaltumvielas saturošu produktu.

Neglabā nevēlamo pārtiku mājās

Prom no acīm, prom no prāta, šajā gadījumā – vēdera. Izrevidē pārtikas krājumus un atsakies no pusfabrikātiem, našķiem ar ļoti zemu uzturvērtību. Tā saucamās "tukšās" kalorijas galvenokārt atrodamas produktos, kas satur cietos taukus un pievienotos cukurus. Cietie tauki un pievienotie cukuri sastopami tādos pārtikas produktos un izstrādājumos kā saldējums, smalkmaizītes, cepumi, kūkas, desa, siers, pica, sulas, limonādes un enerģijas dzērieni. Labs variants, kā no tiem izvairīties, ir pieskatīt, lai ledusskapī allaž būtu svaigu dārzeņu un augļu krājumi. Kā "draudzīgākās" uzkodas, ja tomēr nevari atturēties no pirmsmiega uzkošanas, tiek minēti jogurts bez piedevām, biezpiens, sezonas ogas.

Visbeidzot, ja vēlās našķēšanās iemesls ir garlaicība, atrodi nodarbi, kas būs interesantāka par ēšanu. Pamēģini ieviest ikdienā kaut ko jaunu – aizraujošas grāmatas lasīšanu, vakara pastaigu, hobiju, par ko līdz šim tikai domāji, bet nekādi nevarēji saņemties īstenot dzīvē. Kālab ne tagad?