Problēmzona – kājas un dibens. Ieteikumi labsajūtai un tvirtākam augumam

Teju katram ir kaut kas, kas neapmierina savā izskatā vai pašsajūtā. Par laimi, daudzos gadījumos iespējams uzlabot gan to, kā izskatāmies, gan to, kā jūtamies. Šoreiz pievērsīsimies kājām, gurniem un dibenam – zonai, kas satrauc daudzus. Protams, nekas nenotiek pats no sevis. Ja vēlies justies lieliski un būt apmierināta ar savu ķermeni, ir nepieciešams regulāri izkustēties.