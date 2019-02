Cīņa ar augstu asinsspiedienu sagriež dzīvi kājām gaisā. Māra Žundas stāsts

Beatrise Rumbeniece žurnāliste

Māris Žunda ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem ideju netrūkst. Drīzāk laika nepietiek visu iecerēto īstenot. Viņš ir "Rūdīšanās skolas" dibinātājs, profesionālās izaugsmes treneris, Vima Hofa metodes instruktors, darbojies IT jomā, bet aicinājumu atradis veselības laukā. Sevi viņš dēvē par praktiķi, eksperimentētāju vairākās jomās un turpina kaldināt nākotnes plānus, jo to enerģiskajam vīrietim ir daudz. Sarunas noslēgumā Māris iesaka katram: "Idejiski tiecies uz to, ka ik dienu mēģini būt sevis labākā versija."