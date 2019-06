Lauzt stereotipus ar podkāsta palīdzību – 'The Eastern Border' autors Kristaps Andrejsons

"Kad tu dabūsi īstu darbu?"



Ir arī bijuši brīži, kad Kristaps domājis: "Kam man tas viss?" Taču iekšējais spīts uzvarējis, un podkāstu viņš turpina veidot, lai parādītu, ka nav tik viegli salaužams ar dažu negatīvu vērtējumu vai zvanu palīdzību. "Tad, kad tu spiedies cauri tai patiesībai, ir citādi."

"Agrāk ļoti fanoju par Hanteru S. Tompsonu, viņa pieeju žurnālistikai [gonzo žurnālistika – žurnālistikas maniere, kad raksts veidots, neuzsverot objektivitāti un žurnālistam esot daļai no stāsta, – red. piez.]. Bija tāds komikss "Transmetropolitan", kuru veidojis Vorens Eliss, un tas mani iedvesmoja vispār kaut ko darīt. Vienkārši tāpēc, ka tad, kad tu aizej pie cilvēkiem, kas sēž kaut kur augšā politikā, viņiem ir iedomīga attieksme, viņi it kā ir labāki par tevi." Tieši šo snobismu Kristaps cenšas "vēdināt", uzdodot neērtus jautājumus, runājot par neērtiem tematiem, jo viņš to gluži vienkārši nevar ciest. "Es esmu nekaunīgs šādā ziņā." Reiz viņš pamanījies tikt Valsts kancelejā pie tās direktora. Stāsta morāle pavisam vienkārša – ar runas spējām un nekaunību Latvijā var iekļūt visur, lai uzdotu pareizos jautājumus.

"Cilvēki bieži vien man saka: "Nu, kad tu dabūsi īstu darbu?" Un tad man nākas atbildēt, ka nekad. Vai man vajag strādāt kādam citam? Man ir paveicies, ka es varu darīt pats sev." Vaicājot par ienākumiem, Kristaps pastāsta, ka nodokļus maksā no tā, ko saņem, pateicoties sadarbībai reklāmas jomā, bet pārējais ir ziedojumi no podkāstu veidotāju tik ļoti iecienītās ziedojumu vākšanas vietnes "Patreon". Turklāt viss ir oficiāli – ziedotājs samaksā PVN likmi ar savu ziedojamo summu un "Patreon" Kristapam izmaksā saziedoto. Tā arī galvenokārt veidojas viņa ienākumi, no kuriem iztikt. Kā Kristaps pats atzīst – iztikt var, ja regulāri veido podkāstu epizodes. Esot, protams, brīži, kad jādomā, kā iztikt, jāmaksā podkāsta veidošanā iesaistītajiem.

Uz jautājumu, vai Kristaps gribētu nodarboties ar kaut ko citu, atbilde ir noraidoša: "Absolūti nē. Tas, ko es esmu sapratis, – es digitālajā akmenī ieskrāpēju uz sienas savu vēstījumu ar to, ko izdaru. Es vienmēr gribēju būt žurnālists, un to ir izdevies izdarīt nevis tradicionālā veidā, bet šādi – ar podkāstu." Kristaps arī atzīst, ka viņam ir mazliet paveicies dzīvē, jo ir sācis savā nišā ielauzties viens no pirmajiem un šobrīd atliek tikai piestrādāt pie kvalitātes. Arī ar informāciju strādāt nav viegli, izpētes process ir lieta, kam, pēc Kristapa domām, vajag pieiet ar dvēseli.

Stāstu meklēšana, vēsture un labās lietas Latvijā



"Man gribas spiest laukā tos stāstus, kas netiks vēstures grāmatās, – gan vēsturiskos, gan mūsdienu notikumus. Ir svarīgi, lai tas manam klausītājam būtu kvalitatīvs produkts," stāsta Kristaps par to, kāpēc vāc tieši padomju laiku pieredzes stāstus no vienkāršajiem cilvēkiem, kā arī pēta notikumus, kuriem citkārt neviens neskartos klāt. Tā viņš kādā no podkāsta epizodēm vētījis to, vai Krievijas pašreizējam prezidentam ir dubultnieki. Tas izraisījis plašu rezonansi tieši kritiķu flangā.

Vaicājot par to, vai ir kāds temats, par kuru pašam patīk veidot epizodes, viņš atbildēja noraidoši un pamatoja ar to, ka lielā tēma – Padomju Savienība –, kuru viņš vētī, nemaz nevar būt patīkama. "Tad, kad tu runā par gulagiem, īpaši par izsūtīšanām, smagajām lietām, ir tas moments, kurā es kļūstu cinisks. Var izklausīties, ka par to stāstu ņirdzīgā tonī, taču tas ir veids, kā es ar to tieku galā. Jo smieklīgāk es runāju, jo vairāk man tas pašam sāp. Ir grūti runāt par to, kā tavu tautu slāna," atklāts ir Kristaps. Vienlaikus viņš uzskata, ka neērtie temati ir lietas, par kurām jāstāsta, lai šie stāsti nepazustu nebūtībā.

Vēsture, kā uzskata Kristaps, tiek mācīta nepareizi. Viņaprāt, būtu jāsāk nevis no šumeru laikiem un jāturpina līdz mūsdienu pasaules vēsturei, bet gan otrādi: "Mēs esam tagad – un tad ejam atpakaļ. Ar domu – kā mēs tikām līdz šim brīdim? No mūsdienām uz pagātni, lai ķēdīte virzītos it kā ačgārni." Kristapa arī uzskata, ka vēsture jāmācās pēc interešu loka – ja tev interesē motocikli, mācies par to vēsturi visu, ja interesē mode – mācies to. "Modes vēsture ir šausmīgi interesanta, es pats esmu mācījies. Mums ir Milāna, kas ir modes centrāle, taču par tādu kļuva, jo viduslaikos tur taisīja izcilas bruņas." Sarunas laikā Kristaps vairākkārt uzsver vēstures nozīmīgumu: "Vēsture ir veids, kādā mēs sevi nostādām pasaulē. Mēs zinām, kur mēs stāvam, mēs zinām, kas ir noticis iepriekš. Piemēram, vārds "kosmētika", kas nāk no vārda "kosmoss". Senie grieķi ar to apzīmēja sevis sakārtošanu veselumā. Un vēsture mūs arī sakārto."

Pat ja Eiropā Latviju joprojām redz kā daļu no Austrumeiropas, ASV un citviet mēs esam vienkārši Eiropā – savu braucienu laikā pa pasauli sarunās ar cilvēkiem novērojis Kristaps. Viena no lietām, par ko viņš pasaules kontekstā lepojas, ir tas, ka Latvijā likuma priekšā gan sievietes, gan vīrieši ir vienlīdzīgi: "Es amerikāņiem stāstu, ka mums ir bijusi gan sieviete prezidente, gan premjerministre. Tas ir fantastiski! Un viņi to nesaprot, jo mentāli joprojām ir nosēdies tas, ka Rietumos sieviete rūpējas par mājām, bet vīrietis pelna. Pie mums pat padomju laikos bija tā, ka sievieti tāpat dzīs uz darbu un viņa darīs lietas. Un tas ir turpinājies kā vienlīdzīgums arī šobrīd. Tā ir tā labā lieta Latvijā, ko es cienu." Kristaps arī norāda, ka latviešu sievietes ir ļoti stipras – un arī par to ir jāpateicas mūsu vēsturei.

Kristapa Andrejsona veidoto podkāstu "The Eastern Border" angliski var noklausīties šeit, bet podkāsta latvisko versiju "uz austrumu robežas" klausies portāla "Delfi" podkāstu platformā šeit.