No avantūras par dzīvesveidu. Kā ultramaratonists Ainārs Brālītis gatavojas skrējienam Itālijā

Latvija gatavošanās procesam ir ļoti nepateicīga vieta



Kā jau minēts, Ainārs šobrīd gatavojas jūnijā Itālijā notiekošajam maratonam. Šīs sacensības notiks klinšu reģionā, kur daļa distances ir skrējiens augšup pa stāvu kalnu. Ainārs stāsta, ka šo 103 kilometrus garo distanci pirmie sacensību dalībnieki pieveiks 14 stundās, taču, lai ikviens varētu veikt šo distanci, dalībniekiem tiks dotas 29 stundas. Viņš atklāj, ka skrējienu vēlas pievarēt kaut kur pa vidu, vislabāk 16–17 stundu laikā.

Vaicāts, kā gatavojas nākamajam izaicinājumam, Ainārs atklāj, ka divas reizes nedēļā vingrojot un četras dienas skrienot, bet viens no treniņiem bija piedalīšanās šī gada "Tet Riga Marathon" pusmaratona distancē. Pirms maratona viņš vēl nebija izlēmis, vai to skries, cenšoties sasniegt personīgo rekordu vai noturot standarta treniņu. Galu galā tas bija vienkāršs treniņš. "Mans guru un elks šajā sporta veidā ir Latvijas labākais ultramaratonists Andris Ronimoiss, kurš ir uzvarējis vismaz vienā pasaules ultramaratonu tūrē. Viņš ir mans treneris – gatavošanās procesā no viņa smeļos pieredzi un klausu viņa norādījumiem."

Ainārs min, ka Itālijas skrējienam gatavojas kopā ar domubiedru grupiņu, kas ir tādi paši avantūristi kā viņš pats. Stāstot par treniņu norisi, viņš skaidro, ka tie sastāv no vairākām daļām, kur viena ir vingrošana. "Vingrošanas laikā uz paklājiņa mēs stiprinām savu dziļo muskulatūru. Šī treniņa daļa no visa, ko darām, manuprāt, ir visgrūtākā, un, ja man tā būtu jādara vienam, tas prasītu lielu apņemšanos." Papildus dziļo muskuļu stiprināšanai svarīgi ir trenēt arī sirds muskuli, jo, kā saka pats Ainārs, bez sirsniņas nevar. "Ja vēlies skriet ar labiem rezultātiem, treniņu programmai klāt nāk arī ātruma treniņi, kuros maini tempu un laika intervālu. Kā arī, tā kā ultramaratoni tiek rīkoti kalnu apvidos un reljefs tur nav līdzens, nepieciešams radināt kājas šādiem apstākļiem." Ainārs atklāj, ka pieradumu nelīdzenam reljefam var trenēt, skrienot augšā un lejā pa kalniem un pakalniem. Viņš stāsta, ka šajā sporta veidā noskrējiens no kalna var dot labākos rezultātus, taču tas nav tik vienkārši, kā varbūt izklausās, jo skriet no kalna lejā bieži vien ir grūtāk nekā kalnā augšā. Kā pēdējo, bet ne mazāk svarīgo Ainārs min pareizu uzturu, ko pats, kā atzīst, šobrīd vēl tikai apgūst.

Runājot par vidi, kur norisinās treniņi, Ainārs ar nožēlu atzīst, ka Latvija šāda sporta veida gatavošanās procesam ir ļoti nepateicīga. "Mums nav kalnu, kādos noris ultramaratoni. Nav iespējams pietiekami testēt kāpienus un noskrējienus. Vienīgā vieta, kas ir netālu no Rīgas un kur vienā kāpienā var sasniegt 80 metrus, ir Sigulda. Tur arī dodamies katru svētdienu." Viņš arī atklāj, ka kalnu trūkuma dēļ liela daļu šī sporta veida ārvalstu pārstāvju ir pārsteigti, kā latvieši sacensībās var sasniegt tik labus rezultātus.

Apspriežot ultramaratonu kultūru Latvijā, Ainārs skaidro, ka šādu skrējēju pie mums neesot daudz. "Tādu varētu būt 50, bet es, iespējams, samelojos. Tas ir specifisks sporta veids, kuru vajag pamēģināt, citādi nesapratīsi, vai tas patīk un vai to vari. Taču pozitīvi ir tas, ka nestandarta skriešana kļūst arvien populārāka. Kā labu piemēru varu minēt Tērvetes Pasaku mežā notiekošo "Stirnu buku", kurā, manuprāt, cilvēkiem ir iespēja nedēļas nogalē izrauties no saviem darbiem, pavadīt dienu svaigā gaisā un pārbaudīt savu izturību. Arī es tajā piedalos." Viņš uzskaita vēl trīs Latvijā notiekošus garo distanču maratonus: Siguldas kalnu maratonu ar 70 kilometrus garu galveno distanci, "Cēsis Eco Trail" – 82 km, skrējiensoļojumu Rīga–Valmiera ar 107 km distanci.