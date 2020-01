Pauls Timrots teju ikvienam zināms kā auto un satiksmes drošības raidījuma "Zebra" ilggadējs veidotājs un vadītājs un šīs pieredzes dēļ sabiedrībā nereti tiek dēvēts par satiksmes ekspertu. Šerps, ironisks, sarkastisks un tiešs – tie ir vārdi, ar kuriem viņu raksturot, un īpašības, kuru dēļ, ļoti iespējams, Paulu ir iemīlējuši daudzi viņa dzīves norišu sekotāji. Par to, kāpēc nevajag gaidīt, ka visi tevi pazīs, un kāpēc vajag darīt blēņas, sarunā stāsta pats Pauls.

Pauls savā dzīvē paspējis iejusties daudzās lomās – latviešu valodas skolotājs, režisors, animators, motobraucējs, autožurnālists –, kā arī pievērsies citām radošām izpausmēm, bet sāksim ar auto un satiksmi.

Transports – nozīmīga dzīves sastāvdaļa, kuru izslēdzam no apziņas

Nekas nesākas tāpat vien – pats no sevis. It visam ir savas saknes. Runājot par mīlestību pret auto, Pauls min, ka, iespējams, viss sācies bērnībā, kad viņš nolēmis kaut ko kolekcionēt un izvēle kritusi par labu pastmarkām ar automašīnām, jo tās viņam patikušas, kopš viņš sevi atceras. Tāpat viņa bērnībā, padomju laikos, auto bijusi liela vērtība, jo reti kurš pie tāda varējis tikt. "Cilvēkiem mašīnas nebija. Tā bija liela lieta, kuru izbaudi, kad pie tās tiec. Šajos laikos visa ir tik daudz, ka bērni arī vairs nepriecājas par Ziemassvētku dāvanām. Tāpat arī neviens vairs tik ļoti nepieķeras transportam. Viss kļūst nesvarīgāks, sākot ar attiecībām un tā tālāk. Auto ir kļuvis par statusu apliecinošu priekšmetu. Taču tas ir arī tavu brīvību iespējošs verķis, tu vari pārvietoties, kur gribi, un darīt to, cik ātri vēlies. Tajā ir liela brīvība."

Neskatoties uz to, ka automašīnas, transports mums sniedz sava veida brīvību un teju ikviens no mums tajā gribot negribot nonāk katru dienu, filmās, grāmatās vai internetā mēs to uztveram kā atsevišķu parādību, stāsta Pauls. "Transports ir liela mūsu dzīves daļa, kuru mēs it kā izslēdzam no apziņas. Man liekas, ka ir daudz vairāk žurnālu par interjeru nekā par mašīnām. Mēs apspriežam, kāda būs virtuves iekārta vai kāds būs dīvāns, tādējādi auto noliekot malā. Mēs viņu it kā neredzam, bet tā ir ļoti būtiska mūsu dzīves daļa, tostarp interjera daļa, jo, ikdienā braucot uz un no darba, mašīnā, iespējams, daļa no mums pavada daudz vairāk laika nekā mājās virtuvē vai pie televizora. Tas tāpēc, ka tu atnāc mājās un ej gulēt, jo darbā esi piekusis. Savukārt mašīna ir tā, kurā možā prātā un pie pilnas apziņas pavadi daudz laika. Līdz ar to tai vajadzētu būt ērtai, patīkamai. Nepieciešams, lai stūre ir forša, lai podziņas ir tur, kur vari aizsniegt, lai nav lieki jāspaida pedāļi, lai ir viegli izkāpt un iekāpt tā, lai nesaplēš ceļgaliem saites vai nesamežģī gūžu. Tā ir svarīga lieta, par kuru daži interesējas, bet daži izslēdz no savas apziņas, kaut gan lieto."