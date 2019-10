21. gadsimtā daudzi atļaujas skaļi runāt par tēmām, kas reiz noklusētas, tā skaitā, izskatu. Jāatzīst, ka, neskatoties uz to, vai mēs to atzīstam vai turamies tam pretim, ārējais izskats ir viens no pirmajiem faktoriem, kas izraisa vai neizraisa interesi par pretējo dzimumu. Sarunu šovā ''Starp mums runājot'' aktieris, pasākumu vadītājs un mūziķis Kristaps Rasims dalās viedoklī par to, kādas sieviešu formas, viņaprāt, ir visskaistākās.

Raidījuma vadītāja Rasimam jautāja: ''Kādas formas tu uzskati par pareizajām sievietei?'' Mūziķis nebūt neapjuka un, iespējams, kādam par pārsteigumu sacīja: ''Kādu Dieviņš devis." Mūziķis uzsvēr, ka svarīgākais ir, lai sieviete pati izjūt cieņu pret sevi un savu ārējo izskatu, neatkarīgi no tā vai viņa ir slaida, vai, kā viņš pats un viņa draugi saka, mollīga. Taču viņš neslēpa, ka viņam patīk dāmas, kurām var ''ne tikai aci piesiet, bet arī roku''.

Rasims jau iepriekš raidījumā ''Starp mums runājot'' bijis atklāts par savu personīgo dzīvi un uzskatiem. Kādā no reizēm, runājot par laulību, viņš atzinis, ka, viņaprāt, pareizais mirklis precībām ir nevis tad, kad to šķietami vajag, bet kad to gribas. Vairāk par viņa un sievas Baibas precībām un kļūšanu par vecākiem lasi šeit.