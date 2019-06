Māris Slanārs ir vegāns ar vismaz 30 gadu pieredzi. Jau apmēram 10 gadus viņš dzīvo Pāvilostas pusē. Možais un enerģiskais kungs ir labi pazīstams vegānu aprindās, un cilvēki viņam seko ne tikai sociālo tīklu platformās, bet arī dzīvē. Māris atklāj, ka ļoti labprāt uzņem pie sevis viesus, sniedzot iespēju iekāpt vegāna kurpēs un izmēģināt, kāda tad ir viņa dzīve.

Sarunā ar "Viņa" Māris atklāj, ka arī šodien, gluži tāpat kā pirms vairākiem gadu desmitiem, cilvēkus, kas uzturā nelieto dzīvnieku izcelsmes produktus, mēdz uzskatīt par nedaudz jocīgiem. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka šāds dzīvesveids ļauj dzīvot labāk un vieglāk, jo tas palīdz saprast, ka pasaulē nav sliktu cilvēku vai dzīvnieku. Ir tikai tādi, kas mums nav piemēroti.

Pastāstiet, kas jūs esat un ko darāt, lai arī tiem, kas neko par jums nav dzirdējuši, rastos vismaz aptuvens priekšstats.

Es esmu tāds pats cilvēks, kā visi, bet pirms 30 gadiem pārstāju ēst gaļu jeb dzīvniekus. Es sevi nepozicionēju kā uztura speciālistu. Es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka šādā veidā dzīvot ir vieglāk un priecīgāk. Ja cilvēkiem ir tāda iespēja, tad viņi brauc un viesojas pie manis, vienkārši te padzīvo. Tas parasti ir noderīgi cilvēkiem, kas jau zina par vegānismu, bet kam ir problēmas ar ģimeni un vidi. Proti, kas vēlas izmēģināt šādu dzīvesveidu, bet saka – man to neļauj mamma, vīrs lamājas vai ir kādi citi nepiemēroti apstākļi. Varbūt viņam šķiet, ka tas ir ļoti dārgi, un viņš to nevar nopirkt, varbūt viņš baidās, ka tūlīt izkritīs visi mati un nokritīs nagi. Šādā gadījumā cilvēki var atbraukt ciemos un sajust, kā ir tad, kad tev ir vegānisks dzīvesveids.

Kādas ir jūsu attiecības ar dabu?

Patīk. Man patīk atrasties vietā, kur nav liela, traucējoša piesārņojuma. Ir tāda mazāka saikne ar centralizētu apgādi. Tas nenozīmē to, ka es nekad neeju paēst uz restorānu, bet man patīk, ka nav tās pilnīgās atkarības no veikala. Man nav tās problēmas, ka tad, ja visi veikali tiktu aizvērti, es bezpalīdzīgi ietu bojā. Tas varbūt ir arī tāds kā hobijs – spēt izdzīvot arī tad, ja nav valsts, nav civilizācijas. Man lauku mājai visa apgāde ir pilnīgi autonoma. Ja tur kaut kas salūzīs, varbūt nebūs elektrības, bet, tā kā mana specializācija ir elektronikas inženieris, es domāju, ka es varētu salabot. Tā, protams, ir tāda fantastika, bet man tur elektrība ir no saules paneļiem, nevis centralizētas apgādes.