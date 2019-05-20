ФОТО. Путешествие во времени. Каким был Рижский роддом в советские годы

Сегодня Рижский роддом — это крупнейшее в стране и самое современное заведение по оказанию акушерской помощи и перинатальному уходу с почти 70-летним опытом в области оказания акушерской помощи и гинекологических услуг. Его история началась в 1947 году. Предлагаем вам совершить путешествие во времени и посмотреть, как выглядели помещения и оборудование столичного роддома в советские годы.

В 1947 году, когда началась история роддома, в больнице было 56 койко-мест, в конце 1948 года — уже 180, а в 1955-м их число достигло 200. В свою очередь в 1956 году там было открыто отделение для легальных абортов с 20 койко-местами.

Роды в то время считались процессом высокого риска, но благодаря успешной работе Рижского роддома с 1950 по 1964 год уровень смертности новорожденных сократился с 3,6% до 1,9%. Также за эти годы сократился травматизм матерей во время родов (с 23,1% до 14,5%).

Тот Рижский роддом, который мы знаем сейчас — с семиэтажным корпусом на ул. Миера, 45, — открылся 6 марта 1978 года, а 8 марта там уже родилась девочка. В новом здании роддома было оборудовано 10 родильных залов, специализированное отделение для преждевременных родов и отделение интенсивной терапии.

В 1979 году в роддоме появилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, на базе которого впоследствии был создан Центр перинатального ухода. А в 1990-е годы Рижский роддом стал одним из первых практиковать семейные роды.

В 1980-е годы контакт матери и ребенка был возможен только во время кормления, которое было подчинено не потребностям ребенка, а строгому режиму дня. Всех новорожденных складывали в длинные тележки и везли к матерям кормить. Такая практика вписывалась в идеологию советского режима, где главными были коллективные интересы. Взаимоотношения ребенка и матери были строго подчинены общим целям и стратегии здравоохранения.

Председатель правления Рижского роддома Санта Маркова подчеркивает, что возглавляемое ею учреждение всегда было известным и значимым рижским брендом. "В последние годы роддом пережил значительные трансформации — восстановлен фасад, открыты современные и комфортабельные, приспособленные для удобства пациентов помещения и приобретены самые современные технологии. Мы также много работаем над изменением отношения, взяв за основу философию обслуживания, ориентированную на пациентов. Однако в то же время мы хотим сохранить традиции и ценности, созданные за всю 70-летнюю историю существования роддома".

Согласно статистике, начиная с 1947 года из роддома отправились домой почти 270 000 новорожденных. Самым продуктивным был 1983 год, когда родились 8826 детей. В наши дни в Рижском роддоме ежегодно принимают около 7000 родов — треть от общего количества родов в Латвии.

15 мая в Рижском роддоме открылась выставка, посвященная его истории, на которой представлены архивные фотографии и киножурналы, а также некоторое оборудование роддома прошлого века — например, типичная для СССР родильная кровать, кроватка для младенцев и другие вещи.