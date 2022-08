Piedalies “Kärcher” fotokonkursā! Balvu fonds – 500 eiro

Vasara ir īstais laiks dažādiem āra darbiem. Notīrīt sūnām aizaugušo piemājas celiņu, nomazgāt nama fasādi, kuras īsto krāsu neviens no ģimenes locekļiem vairs neatceras, atsvaidzināt dārza mēbeļu izskatu – šo sarakstu ikviens privātmājas īpašnieks varētu papildināt ar daudziem punktiem.

Lai iedvesmotu jūs pēdējo īsto vasaras mēnesi izmantot praktisku un, iespējams, sen atliktu darbu paveikšanai, sadarbībā ar “Kärcher” aicinām piedalīties fotokonkursā – balsojumā.

Pievieno foto un īsu aprakstu, kā izmanto “Kärcher” augstspiediena tīrītāju vai brīnumainās pārvērtības pēc tā izmantošanas, un piedalies balsojumā! Konkursā var iesniegt arī foto un aprakstus ar citu “Kärcher” mazgāšanas un tīrīšanas ierīču izmantošanu.

Foto iesniegšana balsojumam notiks līdz 22. augustam, bet pats balsojums risināsies no 8. līdz 29. augustam. Uzvarētāju paziņosim līdz 31. augustam. Balsojuma uzvarētājs saņems 200 eiro vērtu dāvanu karti no “Kärcher”, bet “Kärcher” izvēlēta foto un apraksta iesūtītājs tiks pie 300 eiro vērtas dāvanu kartes, kas ļaus papildināt savu saimniecībā noderīgo “Kärcher” iekārtu un to aksesuāru klāstu.