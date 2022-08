Bērniem droša vide

Veidojot bērnu atpūtas stūrīti, pats pamats, uz kā balstīt savas ieceres un idejas, ir drošība. Videi, kurā bērns spēlējas un uzturas, ir jābūt drošai un kvalitatīvai. Laukumam jāatrodas vietā, kas ir labi pārredzama no mājas. Mazajiem bērniem universālākā spēļu vieta būs smilšu kaste. Savukārt, ja ir vēlme pagalmā uzstādīt šūpoles, rūpīgi jāizvērtē izvēlētā vieta un atkal jāatceras par drošību. Bērnu normāla attīstība vienmēr iet roku rokā ar robežu pārbaudīšanu un jaunu robežu noteikšanu, un viņi to dzīvē darīs arī praktiski – uzstādītās atrakcijas tiks pielietotas arī citos radošos veidos, un tas nozīmē, ka tām jābūt gudri izvēlētām, lai neradītu traumas risku, ja, piemēram, bērns ir izdomājis no slidkalniņa nevis nošļūkt, bet nolēkt.