Teritorijas uzkopšana, zāliena pļaušana, apdobju uzturēšana kārtībā un ravēšana būtu

pieskaitāmi pie regulārajiem ikdienas darbiem. Laistīšana – būtiska atkarībā no tā, kāds dārza

laistīšanas veids izvēlēts. Tam seko zāliena un augu mēslošana, augu formēšana, sanitārā

cirpšana. Jāseko līdzi dažādu kaitēkļu iespējamai izplatībai dārzā, kā arī augu slimībām. Ziemā ne tikai sniega tīrīšana no celiņiem, bet arī pārāk biezas sniega kārtas gadījumā augu (tas skar

vairāk tieši mūžzaļos augus) un dzīvžogu tīrīšana. Arī visu konstrukciju, virsmu, mēbeļu kopšana un atjaunošana atkarībā no izvēlētā materiāla.