Šie "universālie kareivji" – "Kärcher WD" sērijas modeļi – vislabāk piemēroti garāžai, auto sakopšanai, mājas darbnīcai vai remontdarbiem. To trūkums ir lielais izmērs, skaļā darbība un HEPA filtra neesamība. Taču plusi ir ievērojami – ļoti augsta sūkšanas jauda, robusta un izturīga konstrukcija, spēja sūkt šķidrumu, kā arī iespēja sūkt lielus gružus, neizmantojot filtru maisu.



Spēja sūkt šķidrumu ir ļoti būtiska īpašība – ar šo modeļu palīdzību iespējams izsūkt aizdambējušos izlietni, iztukšot akvāriju, sasūkt negadījumu sekas virtuvē, vannasistabā vai apkures telpā, izsūkt ūdeni un dubļus no ēku ieejas mezglu kājslauķu "restītēm" un tvertnēm, iztukšot kublus, baseinus un citas tvertnes, kuras nav iespējams iztukšot līdz galam ar to izplūdes sistēmām.



Šie aparāti spēj savākt lielākus gružus, neizmantojot putekļu maisu, piemēram, ēveļskaidas mājas darbnīcā vai pa māju izkaisītus "Lego" klucīšus, vai, piemēram, izbirušas rokdarbu pērlītes utt. Noņemot putekļu sūcēja augšējo daļu, šos rupjos gružus un savāktās lietas var it vienkārši izbērt. Arī, veicot mājās remontdarbus, šie aparāti ir teju neaizstājami. Tas pats attiecas uz auto sakopšanu garāžā vai pagalmā.