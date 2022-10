Arī virtuves sadzīves tehnikai, kurā gatavojam un uzglabājam pārtiku, nepieciešama tīrīšana. Piemēram, lai ledusskapis būtu svaigs, tajā var turēt citrona pusīti, kas absorbēs nepatīkamos aromātus. Arī neliela bļodiņa, kurā iebērta soda, neitralizēs smakas. Tiesa, laiku pa laikam ledusskapi vajadzētu rūpīgi iztīrīt, jo tajā tiek uzglabāta pārtika, līdz ar to ļoti svarīgi ir ievērot higiēnu.



Pirms lielās tīrīšanas ledusskapis jāatvieno no elektrības, no tā jāizņem visi pārtikas produkti. Pēc tam jāizņem plaukti un atvilktnes un pienācīgi jānomazgā. To var darīt gan ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Savukārt ledusskapja iekšpusi un gumijas blīves var tīrīt ar lupatiņu un ledusskapim paredzētu tīrīšanas līdzekli. Pēc tam viss obligāti jānosusina. Vismaz reizi gadā vajadzētu arī atkausēt un iztīrīt saldētavu.



Ļoti efektīvi un ērti ir ledusskapi tīrīt ar tvaika tīrītāju. Tas ļauj bez mazākās ķīmijas dziļi un kvalitatīvi notīrīt gan gludās virsmas, gan plastmasas paneļu savienojuma vietas, plauktu stiprinājumus, restītes, stikla plauktus, kondensāta drenāžas atveri, blīvgumijas ielokus utt. Tvaika tīrītāju papildus sniegtais efekts ir virsmas sterilizācija un dezinfekcija – tas nav mazsvarīgi, jo ledusskapī mēdz augt baktērijas un mikroorganismi, kas ir arī smaku cēlonis. Tvaika tīrītājs ir faktiski neaizstājams palīgs vasaras māju un kemperu īpašniekiem un citiem, kuri ledusskapi izmanto tikai sezonas laikā vai epizodiski.